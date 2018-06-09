G.Saray Garry Rodrigues hakkında kararını verdi! 10 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)

MUSLERA PREMİER LİG'E UÇUYOR

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da bu kez bir ayrılık kapıya dayandı. Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri çeken Fernando Muslera'ya Premier Lig'den 2 takım talip. Tekliflerin bu kez oldukça ciddi olduğu ve pazarlıkların gizli şekilde devam ettiği gelen haberler arasında. UEFA ile yaptığı FFP anlaşması uyarınca 'sattığın kadar al' şartı getirilen sarı-kırmızılı ekip, Muslera'dan gelecek para ile transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor.

'KENDİ İSTEDİ' DENECEK

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'i de bu ayrılığa ikna etmeye çalışıyor. Diğer korku ise taraftar tepkisi. Bunun için de 'Gitmeyi Muslera istedi' denecek. 32 yaşındaki Nando daha önce verdiği birçok röportajda en büyük hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söylemişti. Muslera'nın Fransa maçında yediği hatalı golün gelen teklifleri etkilemediği de öğrenildi. Başarılı file bekçisi grup mücadelesini gol yemeden tamamlayan tek kaleci olmuştu.

En az 15-20 milyon euro

Muslera'dan beklenen bonservis rakamı en az 15-20 milyon euro. Başkan Cengiz, "Kabul edeceğimiz rakam olmalı. Bu Muslera!" diyerek daha azına razı olmayacaklarını belirtmişti. Muslera giderse yıllık 5 milyon euro'yu bulan ücretinden de kurtulunacak.

Özür ve gurur duygusu birlikte

Nando, Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-0 yenilerek elendikleri çeyrek final maçında yediği hatalı gol için özür diledi. "Benim hatam umutlarımızı bitirdi. Herkesten özür diliyorum" diyen Muslera, kupadaki genel performansına baktığı zaman hayal kırıklığından çok gurur duyduğunu dile getirdi.

ALTERNATİF OCHOA

Galatasaray, Muslera'nın gitmesi halinde Meksika Milli Takımı'nın kalecisi Guillermo Ochoa'yı transfer edecek. Standard Liege'de forma giyen 32 yaşındaki file bekçisinin, Belçika ekibi ile 1 yıl daha kontratı var. Yönetim, Ochoa'yı 3 milyon euro'ya renklerine bağlamayı hedefliyor. (Fotomaç / 8 Temmuz)