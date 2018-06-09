G.Saray Garry Rodrigues hakkında kararını verdi! 10 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
G.SARAY GARRY RODRIGUES'İ SATMAKTAN VAZGEÇTİ
Everton'dan kiralanan Nijeryalı Onyekuru'nun asıl bölgesi sol açık. Sağda ve forvet hattında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon harika bir performans sergileyen Rodrigues de sol kanat oyuncusu... Onyekuru'nun ardından akıllara, "Acaba Rodrigues satılacak mı?" sorusu geldi ama Terim'in aklında bambaşka bir plan bulunuyor. Onyekuru ve Rodrigues, sağlı sollu oynadığında Feghouli'nin özgürlük alanı artacak. Buradaki son kilit oyuncu ise Belhanda...
BELHANDA VE FEGHOULİ
Faslı yıldız ve Feghouli, maçlarda arkalı önlü yer değiştirebilecek. Belhanda ve Cezayirli futbolcu, sırayla forvet arkasına gelecek. İleri çıkanın arkasında ise diğeri bulunacak. Onyekuru hamlesiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımın hücum hattı çok güçlü hale gelecek. Rodrigues'le birlikte rakipler için tam bir kabus olabilir. O da Rodrigues gibi çok hızlı. (Akşam / 10 Temmuz)
TARIK'TAN 200 BİN EURO'LUK FEDA
Abdurrahim Albayrak'ın, "Konuştum. Kulüp arıyor. Belki Almanya'ya gidecek" dediği Tarık Çamdal, takımda kalırsa ücretinde indirim yapacak. Sözleşmesi gereği bu sezon 1 milyon 605 bin euro garanti para kazanacak olan 27 yaşındaki oyuncunun 1.4 milyon euro almayı kabul ettiği bildirildi. (Fotomaç / 8 Temmuz)
CİMBOM'A SÜPER SAMBACI!
İsviçre kampı öncesinde Rusya'da bazı Dünya Kupası maçlarını yerinde izleyen Fatih Terim, burada birçok eski futbolcu, menajer ve kulüp yetkilisiyle bir araya geldi. Bunlardan biri de futbolu bırakan Brezilya futbolunun efsane ismi Juninho Pernambucano'ydu. Juninho, 8 numara arayan İmparator'a Vasco da Gama'da oynayan 20 yaşındaki Andrey Ramos'u önerdi, "Transferine aracı olabilirim" dedi. Terim, oyuncuyu iyi tanıdığını söyleyip, yeniden görüşmek için Juninho ile sözleşti. Andrey'in şartları araştırılıyor. (Fotomaç / 8 Temmuz)
MUSLERA PREMİER LİG'E UÇUYOR
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da bu kez bir ayrılık kapıya dayandı. Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri çeken Fernando Muslera'ya Premier Lig'den 2 takım talip. Tekliflerin bu kez oldukça ciddi olduğu ve pazarlıkların gizli şekilde devam ettiği gelen haberler arasında. UEFA ile yaptığı FFP anlaşması uyarınca 'sattığın kadar al' şartı getirilen sarı-kırmızılı ekip, Muslera'dan gelecek para ile transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor.
'KENDİ İSTEDİ' DENECEK
Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'i de bu ayrılığa ikna etmeye çalışıyor. Diğer korku ise taraftar tepkisi. Bunun için de 'Gitmeyi Muslera istedi' denecek. 32 yaşındaki Nando daha önce verdiği birçok röportajda en büyük hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söylemişti. Muslera'nın Fransa maçında yediği hatalı golün gelen teklifleri etkilemediği de öğrenildi. Başarılı file bekçisi grup mücadelesini gol yemeden tamamlayan tek kaleci olmuştu.
En az 15-20 milyon euro
Muslera'dan beklenen bonservis rakamı en az 15-20 milyon euro. Başkan Cengiz, "Kabul edeceğimiz rakam olmalı. Bu Muslera!" diyerek daha azına razı olmayacaklarını belirtmişti. Muslera giderse yıllık 5 milyon euro'yu bulan ücretinden de kurtulunacak.
Özür ve gurur duygusu birlikte
Nando, Dünya Kupası'nda Fransa'ya 2-0 yenilerek elendikleri çeyrek final maçında yediği hatalı gol için özür diledi. "Benim hatam umutlarımızı bitirdi. Herkesten özür diliyorum" diyen Muslera, kupadaki genel performansına baktığı zaman hayal kırıklığından çok gurur duyduğunu dile getirdi.
ALTERNATİF OCHOA
Galatasaray, Muslera'nın gitmesi halinde Meksika Milli Takımı'nın kalecisi Guillermo Ochoa'yı transfer edecek. Standard Liege'de forma giyen 32 yaşındaki file bekçisinin, Belçika ekibi ile 1 yıl daha kontratı var. Yönetim, Ochoa'yı 3 milyon euro'ya renklerine bağlamayı hedefliyor. (Fotomaç / 8 Temmuz)
TREZEGUET'İ BİZ PARLATALIM...
Aslan, Kasımpaşalı Trezeguet'den vazgeçmiyor. Mısırlı oyuncu için Eren Derdiyok veya Tolga Ciğerci takasında anlaşamayan yönetimin son olarak, "Trezeguet'yi bize kiralayın. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp, yıldızını iyice parlatsın. Devre arasında şimdikinden çok daha iyi bir fiyata satarsınız" önerisi yaptığı bildirildi. (Fotomaç / 8 Temmuz)