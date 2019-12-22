Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme

Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme

Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alması büyük yankı uyandırdı. Bu mücadele sonrası sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e de sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir gönderme geldi. İşte detaylar...

22 Aralık 2019 Pazar 08:28 Güncelleme: 22.12.2019 08:28
Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme

Galatasaray ligin 16. haftasında Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla birlikte maç eksiği bulunan lider Demir Grup Sivasspor'un da 9 puan gerisine düşerek zirve yarışında yara aldı.

Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray'da devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.

Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme

Öte yandan karşılaşma sonrası dikkat çeken bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e sürpriz bir gönderme geldi...

Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme

Ligde geçtiğimiz hafta eski takımı Beşiktaş'ın sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından "kahve" emojili paylaşım yapan Babel'e yanıt gecikmedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN