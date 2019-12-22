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Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme
Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alması büyük yankı uyandırdı. Bu mücadele sonrası sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e de sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir gönderme geldi. İşte detaylar...
22 Aralık 2019 Pazar 08:28
Güncelleme: 22.12.2019 08:28
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Galatasaray ligin 16. haftasında Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzdü.
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Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla birlikte maç eksiği bulunan lider Demir Grup Sivasspor'un da 9 puan gerisine düşerek zirve yarışında yara aldı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray'da devre arası transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.
Öte yandan karşılaşma sonrası dikkat çeken bir olay yaşandı. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu RyanBabel'e sürpriz bir gönderme geldi...
Ligde geçtiğimiz hafta eski takımı Beşiktaş'ın sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından "kahve" emojili paylaşım yapan Babel'e yanıt gecikmedi.