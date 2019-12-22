Göztepe yenilgisi sonrası Galatasaraylı yıldıza olay gönderme

Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alması büyük yankı uyandırdı. Bu mücadele sonrası sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'e de sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir gönderme geldi. İşte detaylar...