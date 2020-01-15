Görüşmeler başladı! Galatasaray'a Brezilyalı stoper

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Christian Luyindama'nın yerine stoper arayışlarını sürdürüyor. Roma'nın Mert Çetin için yüksek bonservis istemesi ve Murillo'nun Celta Vigo ile anlaşması üzerine Cimbom, Brezilyalı stoper için görüşmelere başladı...

15 Ocak 2020 Çarşamba 07:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





