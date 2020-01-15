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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Görüşmeler başladı! Galatasaray'a Brezilyalı stoper

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Christian Luyindama'nın yerine stoper arayışlarını sürdürüyor. Roma'nın Mert Çetin için yüksek bonservis istemesi ve Murillo'nun Celta Vigo ile anlaşması üzerine Cimbom, Brezilyalı stoper için görüşmelere başladı...
15 Ocak 2020 Çarşamba 07:34
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a Brezilyalı stoper

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika transferiyle ara döneme hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da stoper konusunda işler pek yolunda gitmiyor.

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Görüşmeler başladı! Galatasaray'a Brezilyalı stoper

Öncelikle yerli olması nedeniyle Mert Çetin'i isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyonası öncesi form tutmak isteyen oyuncunun gelmek istemesine karşın Roma engeline takıldı.

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a Brezilyalı stoper

İtalyanlar, 6 ay için 1 milyon Euro gibi yüksek bir kiralama bedeli isteyince görüşmeler tıkandı. Milli oyuncunun bu duruma oldukça üzüldüğü ifade edildi. Galatasaray'a ikinci darbe ise Jeison Murillo'dan geldi.

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a Brezilyalı stoper

ROMA İLE MASAYA OTURDU

Radamel Falcao'nun da etkisiyle Galatasaray'a gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı oyuncunun, 'Celta Vigo ile anlaştığı' haberi şok etkisi yarattı.

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a Brezilyalı stoper

İtalyan basını, başarılı oyuncunun Sampdoria'dan ayrılmak istediğini ancak Galatasaray yerine Celta Vigo'ya gideceğini öne sürdü.

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