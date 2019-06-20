Arjantinli futbolcu Ever Banega, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini İspanyol yetkililere net bir şekilde ifade etti. Bu durumdan memnun kalan ve eli güçlenen Galatasaray yönetimi, Sevilla'ya yıldız oyuncu için resmi teklifini yaptı.
20 Haziran 2019 Perşembe 07:57
Güncelleme: 20.06.2019 07:57
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın yeni orta sahası olması beklenilen Ever Banega ile ilgili Galatasaray ve Sevilla cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı ekibin görüştüğü Arjantinli ön libero ile Sevilla arasında ipler koptu. İspanyol ekip, sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki Banega'ya 1 yıl daha anlaşma teklif etti.
Ancak Galatasaray'ın teklifinden memnun olan ve artık sarı-kırmızılı takımda yeni bir sayfa açmak isteyen başarılı oyuncu, Sevilla'yı geri çevirdi.
GALATASARAY'IN YANINDA
Önce Banega'yı ikna eden ardında da Sevilla ile "Aracı menajerler" vasıtasıyla görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Arjantinli için 4 milyon euro'luk teklif hazırladı.
Galatasaray, Ever Banega ile 3 yıllık sözleşme, 4 milyon euro maaş, şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma gibi opsiyonel teklifler sundu.