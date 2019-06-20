Gönüllü Aslan Ever Banega!

Arjantinli futbolcu Ever Banega, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini İspanyol yetkililere net bir şekilde ifade etti. Bu durumdan memnun kalan ve eli güçlenen Galatasaray yönetimi, Sevilla'ya yıldız oyuncu için resmi teklifini yaptı.

20 Haziran 2019 Perşembe 07:57 Güncelleme: 20.06.2019 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





