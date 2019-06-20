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20 Haziran 2019, Perşembe
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Gönüllü Aslan Ever Banega!

Arjantinli futbolcu Ever Banega, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini İspanyol yetkililere net bir şekilde ifade etti. Bu durumdan memnun kalan ve eli güçlenen Galatasaray yönetimi, Sevilla'ya yıldız oyuncu için resmi teklifini yaptı.
20 Haziran 2019 Perşembe 07:57 Güncelleme: 20.06.2019 07:57
Gönüllü Aslan Ever Banega!

Galatasaray'ın yeni orta sahası olması beklenilen Ever Banega ile ilgili Galatasaray ve Sevilla cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Gönüllü Aslan Ever Banega!

Sarı-kırmızılı ekibin görüştüğü Arjantinli ön libero ile Sevilla arasında ipler koptu. İspanyol ekip, sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki Banega'ya 1 yıl daha anlaşma teklif etti.

Gönüllü Aslan Ever Banega!

Ancak Galatasaray'ın teklifinden memnun olan ve artık sarı-kırmızılı takımda yeni bir sayfa açmak isteyen başarılı oyuncu, Sevilla'yı geri çevirdi.

Gönüllü Aslan Ever Banega!

GALATASARAY'IN YANINDA

Önce Banega'yı ikna eden ardında da Sevilla ile "Aracı menajerler" vasıtasıyla görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Arjantinli için 4 milyon euro'luk teklif hazırladı.

Gönüllü Aslan Ever Banega!

Galatasaray, Ever Banega ile 3 yıllık sözleşme, 4 milyon euro maaş, şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma gibi opsiyonel teklifler sundu.

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