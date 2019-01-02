Gomisten flaş açıklama! Geri dönmeyi çok isterim

Yaz aylarında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Al Hilal'e transfer olduktan sonra sarı-kırmızılı yönetimin "para" nedeniyle ayrıldığını birçok kez deklare ettiği Bafetimbi Gomis, verdiği özel röportajda ileride Galatasaray'a dönmek istediğini söyledi.



