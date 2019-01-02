Gomisten flaş açıklama! Geri dönmeyi çok isterim

Gomis'ten flaş açıklama! "Geri dönmeyi çok isterim"
Galatasaray'ın ayrıldıktan sonra yerini dolduramadığı Bafetimbi Gomis, verdiği geniş röportajda sarı-kırmızılı ekip ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 13:03:56
Güncelleme: 14:04:02
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Yaz aylarında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Al Hilal'e transfer olduktan sonra sarı-kırmızılı yönetimin "para" nedeniyle ayrıldığını birçok kez deklare ettiği Bafetimbi Gomis, verdiği özel röportajda ileride Galatasaray'a dönmek istediğini söyledi.
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Galatasaray yönetiminin kendisiyle yolları ayırdığını belirten Gomis, "Türkiye'de para nedeniyle yaşanan krizin nedeni Türk Lirası'nda yaşanan problemdi ve bu da ligi zayıflattı.
Yaz aylarında istediği teklifleri alamayan Galatasaray, transfer için benimle temasa geçti ve bir karar vermemiz gerekti.
Benim ilk tercihim Galatasaray'daki macerama devam etmekti. Bu kulübe aşıktım, İstanbul'a aşıktım. Taraftarların enerjisi, sportif almanda seviye... 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım.
Gol kralı oldum, yabancı oyuncular için 29 golle rekor kırdım. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğu kazandım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştik ve o harika statta, Şampiyonlar Ligi müziği'ni duymak istedim.