Gomisten çok Alan - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Gomis'ten çok 'Alan'

Gomis'in 3.350 milyon Euro olan ücretine zam talebini geri çeviren Galatasaray, Alan'ın 3,5 milyon Euro'luk teklifini ise kabul etti.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 12:02:59 Güncelleme: 12:07:41
Gomisten çok Alan

Geçen sezon attığı 29 golle hem Süper Lig'de gol kralı olan hem de Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynayan Bafetimbi Gomis, 3,350 milyon Euro olan garanti ücretine zam istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

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Gomisten çok Alan

Talebi reddeden sarı-kırmızılı yönetim, Gomis'i, Al-Hilal'e satınca da Fransız golcünün yokluğu sezonun ilk yarısında fazlasıyla hissedildi.

Gomisten çok Alan

MENAJERİ 2 MİLYON EURO İMZA PARASI TALEP ETTİ

Devre arası iki forvet almak isteyen Galatasaray, listenin ilk sırasına Alan'ı yazdı.

Gomisten çok Alan

Sabah'ta yer alan habere göre; Brezilyalı yıldızın menajeri, Çin ekibi Gaungzhou'dan oyuncusunu bedavaya getirmesi karşılığında 2 milyon Euro imza parası talep etti.

Gomisten çok Alan

Pazarlıklara 4 milyon Euro ile oturan Alan, en son fiyat olarak 3,5 milyon Euro'ya indi ve şartları kabul gördü.

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