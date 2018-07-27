Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Bafeyi istemiyor

Gomis'in menajeri Mendy olay yaratacak açıklamalarda bulundu: Sabah'a konuşan Mendy, "Galatasaray geçen sezon başı bize sözleşme konusunda söz vermişti. Ama bırakın bunu tutmayı Gomis'i bırakmaya bile hazır olduklarını gördük" dedi
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"En baştan başlıyorum. Bafe (Gomis) geçen sezon başında Galatasaray'la daha iyi maddi şartlardan 4 senelik sözleşme imzalamak istedi. O dönemki yönetim bize "Eğer iyibir sene geçirirse sezonsonu tekrar şartlarınabakarız" sözü verdi ve biz de mevcut sözleşmeyi imzaladık.
BIRAKMAYA HAZIRLAR
Elbetteyönetimin değiştiğini biliyorduk ama kulübün yönetimden bağımsız bir duruşu olacağını düşünmüştük. Ancak bize UEFA şartlarından dolayı ücret yükseltmenin mümkün olmadığını söylediler. En önemlisi biz bu görüşmede Gomis'i bırakmaya hazır olduklarını gördük.