Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Bafeyi istemiyor - Galeri - Fotomaç
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    GALERİ

    Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Bafe'yi istemiyor"

    27 Temmuz 2018 Cuma, 00:40:25 Güncelleme: 00:41:21
    Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Bafe'yi istemiyor"
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    • 9
    Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Bafeyi istemiyor

    Gomis'in menajeri Mendy olay yaratacak açıklamalarda bulundu: Sabah'a konuşan Mendy, "Galatasaray geçen sezon başı bize sözleşme konusunda söz vermişti. Ama bırakın bunu tutmayı Gomis'i bırakmaya bile hazır olduklarını gördük" dedi
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    Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Bafe'yi istemiyor"
    • 2
    • 9
    Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Bafeyi istemiyor

    Gomis'in zam istediği haberleri son günlerde gündemi meşgul ediyordu. SABAH'a konuşan Gomis'in menajeri Patrick Mendy, son gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı:

    Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Bafe'yi istemiyor"
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    • 9
    Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Bafeyi istemiyor

    "En baştan başlıyorum. Bafe (Gomis) geçen sezon başında Galatasaray'la daha iyi maddi şartlardan 4 senelik sözleşme imzalamak istedi. O dönemki yönetim bize "Eğer iyi bir sene geçirirse sezon sonu tekrar şartlarına bakarız" sözü verdi ve biz de mevcut sözleşmeyi imzaladık.

    Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Bafe'yi istemiyor"
    • 4
    • 9
    Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Bafeyi istemiyor

    Galatasaray şampiyon oldu ve Bafe gol rekorları kırdı. Biz de (İkizi Etienne Mendy ile birlikte) imza atarken aldığımız sözleri görüşmek için İstanbul'a geldik.

    Gomis'in menajerinden çarpıcı açıklama: "Galatasaray Bafe'yi istemiyor"
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    • 9
    Gomisin menajerinden çarpıcı açıklama: Galatasaray Bafeyi istemiyor

    BIRAKMAYA HAZIRLAR
    Elbette yönetimin değiştiğini biliyorduk ama kulübün yönetimden bağımsız bir duruşu olacağını düşünmüştük. Ancak bize UEFA şartlarından dolayı ücret yükseltmenin mümkün olmadığını söylediler. En önemlisi biz bu görüşmede Gomis'i bırakmaya hazır olduklarını gördük.

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