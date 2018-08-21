Gomis teklifi doğru değilmiş!

Milliyet'te yer alan habere göre, Giuliano'yu da renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Gomis için 11.5 milyon euro teklif etmediği, aracılar vasıtasıyla ulaştırılan teklifin 4.5 milyon euro olduğu belirtildi.