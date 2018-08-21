Gomis'e Suudi Arabistan takımından geldiği iddia edilen 11 milyon Euro'luk teklifin doğrusu ortaya çıktı.
21 Ağustos 2018 Salı, 10:53:25
Güncelleme: 10:55:05
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Gomis teklifi doğru değilmiş!
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Geçen sezon Süper Lig'i 29 golle gol kralı olarak bitiren ve rekorları alt üst eden Bafetimbi Gomis için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Gomis teklifi doğru değilmiş!
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Galatasaray'ın Fransız golcü için geçtiğimiz günlerde 11 milyon euro'luk teklif aldığı konuşulurken bu ücretin doğru olmadığı öne sürüldü.
Gomis teklifi doğru değilmiş!
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Milliyet'te yer alan habere göre, Giuliano'yu da renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Gomis için 11.5 milyon euro teklif etmediği, aracılar vasıtasıyla ulaştırılan teklifin 4.5 milyon euro olduğu belirtildi.
Gomis teklifi doğru değilmiş!
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Milliyet'te yer alan habere göre, Giuliano'yu da renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Gomis için 11.5 milyon euro teklif etmediği, aracılar vasıtasıyla ulaştırılan teklifin 4.5 milyon euro olduğu belirtildi. (Goal TR)