Gomis Galatasaray bombasını duyurdu! "Transfer şartlarım..."

Galatasaray'da gündem forvet transferi... Andone'nin şok sakatlığının ardından Falcao'dan da kötü haber gelirken, mevcut kadroda orijinal bölgesi forvet olan kimse kalmadı. Andone'nin dönüşü Mart ayını bulabilir. Duruma dair bir son dakika gelişmesi ise Bafetimbi Gomis'ten geldi. Yakın çevresine konuşan golcü oyuncu sözleriyle ateşi yaktı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...