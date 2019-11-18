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Gomis Galatasaray bombasını duyurdu! "Transfer şartlarım..."
Galatasaray'da gündem forvet transferi... Andone'nin şok sakatlığının ardından Falcao'dan da kötü haber gelirken, mevcut kadroda orijinal bölgesi forvet olan kimse kalmadı. Andone'nin dönüşü Mart ayını bulabilir. Duruma dair bir son dakika gelişmesi ise Bafetimbi Gomis'ten geldi. Yakın çevresine konuşan golcü oyuncu sözleriyle ateşi yaktı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
18 Kasım 2019 Pazartesi 10:18
Güncelleme: 18.11.2019 10:27
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Sezona ligde şampiyonluk, Avrupa'da ise önemli başarılar elde etme parolaları ile başlayan Galatasaray'da istenilen başarı henüz elde edilemedi.
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Bu kapsamda transfer için kolları sıvayan sarı kırmızılılarda yaşanan son dakika gelişmesi heyecanlandırdı. Ayrıntılar şöyle;
Falcao ise yoğun tedaviye rağmen bir türlü toparlanamıyor. Yani teknik heyet, Kolombiyalı yıldıza göre plan yapamıyor.
İşte tam da bu ortamda tanıdık bir isimden mesaj geldi: BafetimbiGomis.
Al Hilal formasıyla gollerine devam eden Fransız yıldız, sosyal medya hesabından Galatasaray'a göz kırptı.