Gelecek ve gidecek transferler sonrası 2020 model Galatasaray!

Sezona yaptığı sükseli transferler sonrası büyük umutlarla başlayan Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde istenen seviyeye ulaşamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim de yaptığı açıklamalarla takımda radikal değişimlerin olacağının sinyallerini vermişti. Nitekim öyle de oldu.