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Gelecek ve gidecek transferler sonrası 2020 model Galatasaray!
Galatasaray'ın çehresi değişiyor... Sarı-kırmızılı takım beklentilerin altında geçen ilk yarının ardından Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girip, zirve yarışında iddialı konuma gelmeyi planlıyor. Bu doğrultuda transferler yapan ve yapacak olan Galatasaray, 2020'de bambaşka bir takımla karşımıza çıkacak. İşte Aslan'ın gelecek ve gidecek isimlerden sonra oluşacak kadrosu...
4 Ocak 2020 Cumartesi 11:46
Güncelleme: 04.01.2020 12:23
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Sezona yaptığı sükseli transferler sonrası büyük umutlarla başlayan Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde istenen seviyeye ulaşamamıştı. Teknik direktör Fatih Terim de yaptığı açıklamalarla takımda radikal değişimlerin olacağının sinyallerini vermişti. Nitekim öyle de oldu.
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Sarı-kırmızılı takımda henüz gönderilecek isimler resmen açıklanmasa da, Terim'in raporu netleşti. İşte gelen, gelecek ve gidecek futbolculardan sonra oluşacak 2020 model Aslan...
SAVUNMA BAŞTAN BAŞA DEĞİŞİYOR
Galatasaray'da bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Brezilyalı sağ bek Mariano ile Japon sol bek Nagatomo'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Buna mukabil sarı-kırmızılılarda, sezon başında adı TFF'ye bildirilmeyen Martin Linnes dönüş yapacak.
Cimbom'da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isim sezon içinde kadro dışı bırakılan StevenNzonzi oldu. Roma'dan kiralık olarak transfer edilen ve Dünya Kupası şampiyonu apoleti bulunan Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesinin feshedilmesi için İtalyan ekibiyle temaslar sürüyor.
Galatasaray, Nagatomo'nun yerine düşündüğü sol beki ise KAP'a bildirdi. İtalyan ekibi Bologna'ya göndermek için temaslarda bulunduğu Japon futbolcunun yerine, Leipzig forması giyen Uruguaylı savunmacı MarceloSaracchi'yi kiralamak için resmi olarak girişimlerine başladı.