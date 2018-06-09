Gelecek sezonun kadrosu hazır! İşte prensipte biten 6 transfer

Galatasaray'da Fatih Terim Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Deneyimli teknik adam önümüzdeki sezon Galatasaray'da şampiyonlar Ligi'nde yöine önemli başarılar yakalamak istiyor. Son geldiği sezonda çeyrek final başarısı gösteren Galatasaray'da çıta bu sefer daha yükseğe kondu. Peki bu başarılar için kadroya kimler dahil edilecek? Fatih Terim hangi oyuncuları istiyor? Detaylar haberimizde...