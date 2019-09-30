Geldiği gibi gidiyor! Radamel Falcao sürprizi... Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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Geldiği gibi gidiyor! Radamel Falcao sürprizi... Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın takıma kazandırmak için haftaları bulan bir uğraş verdiği Radamel Falcao geldiği gibi gidiyor mu? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Gündemi sallayan transfer haberini İspanyollar duyurdu ancak Kolombiyalı yıldızın yeni adresi İspanya değil. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin ayrıntıları...

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:42 Güncelleme: 30.09.2019 16:46
Geldiği gibi gidiyor! Radamel Falcao sürprizi... Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da 0-0 eşitlikle sonuçlanan derbinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

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Geldiği gibi gidiyor! Radamel Falcao sürprizi... Son dakika Galatasaray haberleri

A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, salı günü sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

Geldiği gibi gidiyor! Radamel Falcao sürprizi... Son dakika Galatasaray haberleri

Fransız devini mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen Cimbom'da Radamel Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor...

Geldiği gibi gidiyor! Radamel Falcao sürprizi... Son dakika Galatasaray haberleri

Sarı-kırmızılıların takıma katmak için yoğun çaba sarf ettiği ve transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldızla ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geldiği gibi gidiyor! Radamel Falcao sürprizi... Son dakika Galatasaray haberleri

İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisi, özel olarak paylaştığı haberde Premier Lig devi Manchester United'ın Falcao ile ilgilendiğini yazdı.

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