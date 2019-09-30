Geldiği gibi gidiyor! Radamel Falcao sürprizi... Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın takıma kazandırmak için haftaları bulan bir uğraş verdiği Radamel Falcao geldiği gibi gidiyor mu? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Gündemi sallayan transfer haberini İspanyollar duyurdu ancak Kolombiyalı yıldızın yeni adresi İspanya değil. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin ayrıntıları...