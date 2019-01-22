Gel artık vicdansız! İşte Alan transferinde son durum - Fotomaç
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Gel artık vicdansız! İşte Alan transferinde son durum
Santrfor transferini bitirmek için uğraş veren sarı-kırmızılı yöneticiler, Alan'ı İstanbul'a bizzat getirmek istiyor. Yıldız golcü adına son pazarlıklar yapılıyor.
22 Ocak 2019 Salı, 21:44:49
Güncelleme: 07:51:27
Galatasaray idarecileri, golcü transferini bitirmek için Dubai'ye uçmuş ve Çin kulübü Guangzhou Evergrande'yle Alan Carvalho konusunda pazarlıkları sıklaştırmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
29 yaşındaki Brezilyalı golcü kulübüne ayrılmak istediğini iletmiş, Çinli yöneticiler sarı-kırmızılılardan biraz daha para koparmak için tok satıcıyı oynamıştı.
2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Futbol İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın son pürüzleri gidermek için yoğun uğraş verdiği ve bu transferi bitme aşamasına getirdiği öğrenildi.
500 BİN EURO'LUK FARK
Çin kulübünün, kendilerine önerilen 3 milyon 250 bin euro'luk teklifin 3 milyon 750 bin euro'ya çekilmesini istediği ifade edildi.
Galatasaray yönetimi ise bu miktarı artırmaya yanaşmadığı kaydedildi.