Garry Rodriguesin çarpıcı Cristiano Ronaldo anısı!

Garry Rodrigues'in çarpıcı Cristiano Ronaldo anısı!
Galatasaray'ın Yeşil Burun Adalı yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, postacılıktan futbolculuğa uzanan zorlu hayat hikayesini Hollandalı sokak futbolcusu Sofiane Touzani'nin YouTube kanalında anlattı.
21 Ekim 2018 Pazar, 16:39:02
Güncelleme: 16:39:14
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Önümüzdeki ay 28 yaşına girecek olan Rodrigues'in, hayat hikayesinden, kariyer basamaklarından ve Galatasaray'a transfer olduktan sonraki yaşadıklarından bahsettiği programda, Yeşil Burun Adalı oyuncunun bilinmeyen öyküsü gün yüzüne çıktı.
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"Kendimi krallar gibi hissediyordum"
"Hikayem, Spartaan20 kulübünde başladı. Sonra ise orada her şey ciddileşmeye başladı, altyapıda oynuyordum. Leroy Fer ve Wijnaldum gibi oyuncularla tanışmıştım. U8 takımında beraber oynuyorduk."
"Daha sonra Feyenoord benimle ilgilenmeye başlamıştı ve onların U10 takımına alınmıştım. Her şey ondan sonra başlamıştı. Çok mutluydum. Kendimi Feyenoord stadına çok yakın hissediyordum. Kendimi krallar gibi hissediyordum. Ancak bu sevincim pek de uzun sürmedi."
"U16 takımından gönderildim. Sezon ortasında bana değişmem gerektiğini söylediler. Onlar için disiplin ve kafa yapısı olarak sorun teşkil ediyordum. Ve bu doğruydu. Antrenmanlara sürekli gecikiyordum, okulda da başarısızdım. Hep şikayet ediyorlardı. Ben de kendimi anlamıyordum ama hatalı olduğumun farkında değildim, ergenlik çağındaydım."
"Neden ben? En yetenekli oyuncu benim." diye düşünmeye başlamıştım. 'Disiplin de ne?' diyordum. Bu konuda hemfikir değildim ve bunu dile getirmiştim. Ağlamaya başladım ve 'Neden ben?' diye soruyordum."