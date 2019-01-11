Garry Rodriguesin ardından Belhanda da yolcu - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Garry Rodrigues'in ardından Belhanda da yolcu

Galatasaray, Garry Rodrigues'in ardından Younes Belhanda'yı da Al-İttihad'a gönderiyor.

11 Ocak 2019 Cuma, 09:38:12 Güncelleme: 09:39:55
Garry Rodriguesin ardından Belhanda da yolcu

Aldığı 200 bin Euro ceza nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Belhanda'ya Suudi Arabistan yolu gözüktü.

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Garry Rodriguesin ardından Belhanda da yolcu

Giuliano, Da Costa ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren William D'Avila, menajerliğini yaptığı Belhanda için de Al-İttihad'la görüşmeleri yürüten isim.

Garry Rodriguesin ardından Belhanda da yolcu

Suudi ekibin Faslı yıldıza, Rodrigues (10.2 milyon Dolar) kadar bonservis bütçesi ayırmadığı öğrenildi.

Garry Rodriguesin ardından Belhanda da yolcu

Sabah'ın haberine göre; Belhanda'ya 7 milyon Euro ödemeye hazır olan Al-İttihad, Galatasaray'a da bu rakamdan daha fazlasını vermeyi düşünmüyor.

Garry Rodriguesin ardından Belhanda da yolcu

3.350 milyon Euro garanti ücrete sahip Faslı 10 numarayı maliyetli bulan sarı kırmızılılar, yerine oyuncu bakmaya başladı.

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