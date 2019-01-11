Garry Rodriguesin ardından Belhanda da yolcu - Galeri - Fotomaç
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Garry Rodrigues'in ardından Belhanda da yolcu
Galatasaray, Garry Rodrigues'in ardından Younes Belhanda'yı da Al-İttihad'a gönderiyor.
11 Ocak 2019 Cuma, 09:38:12
Güncelleme: 09:39:55
Aldığı 200 bin Euro ceza nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Belhanda'ya Suudi Arabistan yolu gözüktü.
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Giuliano, Da Costa ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren William D'Avila, menajerliğini yaptığı Belhanda için de Al-İttihad'la görüşmeleri yürüten isim.
Suudi ekibin Faslı yıldıza, Rodrigues (10.2 milyon Dolar) kadar bonservis bütçesi ayırmadığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; Belhanda'ya 7 milyon Euro ödemeye hazır olan Al-İttihad, Galatasaray'a da bu rakamdan daha fazlasını vermeyi düşünmüyor.
3.350 milyon Euro garanti ücrete sahip Faslı 10 numarayı maliyetli bulan sarı kırmızılılar, yerine oyuncu bakmaya başladı.