Garry Rodrigues şok etti! İlk maçında bunu yaptı

Galatasaray'dan Al Ittıhad'a transfer olan Rodrigues, çıktığı ilk maçta yaptığı hareketle taraftarı şoka uğrattı. Yıldız isim daha sonra özür diledi...
17 Ocak 2019 Perşembe, 08:28:33
Güncelleme: 08:35:32
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Eski Galatasaraylı yıldız Garry Rodrigues, Arabistan'da gündem oldu.
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Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Suudi Arabistan takımlarından Al Ittıhad'a transfer olan Rodrigues, ilk maçında taraftarları şoka uğrattı.
Yıldız isim daha sonra yaptığı hareket nedeniyle özür diledi. İşte yaşananlar...
Rodrigues, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in çalıştırdığı El İttihad'ın Suudi Arabistan Kral Kupası son 32 turunda El Washm'a konuk olduğu maçta ilk kez takım kadrosunda kendine yer buldu.
Garry Rodrigues, takım kadrosunda yer aldığı ilk maçta oyuna girmeden kırmızı kart gördü.