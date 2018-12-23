Galatasaraylılardan anlamlı hareket!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan derbi, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Galatasaray taraftarı, derbi maç sırasında ortaya koydukları sosyal sorumluluk ile taraflı tarafsız herkesten alkış topladı.
23 Aralık 2018 Pazar, 19:34:35
Güncelleme: 19:39:39
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Galatasaray Kulübü, derbi öncesinde "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak için bir organizasyon düzenledi.
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven alan sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların ısınmaya çıktıkları sırada bu ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verdi.
Toplanan ürünler, "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.