Galatasaraylılardan anlamlı hareket! - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
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Galatasaraylılardan anlamlı hareket!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan derbi, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Galatasaray taraftarı, derbi maç sırasında ortaya koydukları sosyal sorumluluk ile taraflı tarafsız herkesten alkış topladı.

23 Aralık 2018 Pazar, 19:34:35 Güncelleme: 19:39:39
Galatasaraylılardan anlamlı hareket!

Galatasaray Kulübü, derbi öncesinde "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak için bir organizasyon düzenledi.

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Galatasaraylılardan anlamlı hareket!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven alan sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların ısınmaya çıktıkları sırada bu ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verdi.

Galatasaraylılardan anlamlı hareket!

Toplanan ürünler, "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

Galatasaraylılardan anlamlı hareket!
Galatasaraylılardan anlamlı hareket!
Galatasaraylılardan anlamlı hareket!
Galatasaraylılardan anlamlı hareket!
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