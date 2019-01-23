Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse... - Fotomaç
24 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaraylılar isyan etti! "Messi de gelse..."

Galatasaray'ın forvet transferinin bir kez daha yatması Twitter'da bomba etkisi yaptı.

23 Ocak 2019 Çarşamba, 23:18:19 Güncelleme: 07:46:25
Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse...

Galatasaraylı taraftarlar "#ForvetYoksaİstifa" etiketi altında binlerce mesaj paylaşılırken o kadar çok yorum yapıldı ki "Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar, Dubai'ye, Özkan Doğan" kelimeleri tek tek Trend Topic oldu.

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Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse...

İşte Twitter'da öne çıkan tweet'lerden bazıları:

Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse...

* Ayağına kadar gidip eli boş dönülmesi, Galatasaray yöneticiliğine hiç yakışmaz. @sinyormonci

Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse...

* İstifa... İstifa @aslan_armasi

Galatasaraylılar isyan etti! Messi de gelse...

* Galatasaray, Alan Carvalho ile 37. kez her konuda anlaştı. @OptaTrol

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