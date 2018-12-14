Galatasaraylı yıldızın menajeri İstanbulda! - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaraylı yıldızın menajeri İstanbul'da!

Ocak ayı için transfer planları yapan Galatasaray'da, eldeki oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
14 Aralık 2018 Cuma, 09:15:43 Güncelleme: 09:25:52
Galatasaraylı yıldızın menajeri İstanbulda!

Galatasaray'da şimdiden sıcak saatler yaşanmaya başladı.

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Galatasaraylı yıldızın menajeri İstanbulda!

Ortaya koyduğu futbol ve profesyonelliği ile başta Fatih Terim olmak üzere herkesin takdirini kazanan Martin Linnes'in sözleşmesi adına görüşmeler başladı.

Galatasaraylı yıldızın menajeri İstanbulda!

Linnes'in kontratını 3 yıllığına uzatmak isteyen Galatasaray'ın bu talebi üzerine oyuncunun menajeri Jim Solbakken İstanbul'a geldi.

Galatasaraylı yıldızın menajeri İstanbulda!

Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamak adına prensipte anlaşan Linnes'in menajeri Solbakken son detayları konuşup sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldiği ve yönetimle masaya oturarak resmi olarak da protokolün yapılacağı belirtildi.

Galatasaraylı yıldızın menajeri İstanbulda!

Futbol Arena'nın haberine göre Sarı-Kırmızılıların Linnes ile, yıllık 1 milyon 350 bin Euro'dan 3 senelik kontrat imzalaması bekleniyor.

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