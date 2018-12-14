Galatasaraylı yıldızın menajeri İstanbulda!

Ocak ayı için transfer planları yapan Galatasaray'da, eldeki oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
14 Aralık 2018 Cuma, 09:15:43
Güncelleme: 09:25:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da şimdiden sıcak saatler yaşanmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ortaya koyduğu futbol ve profesyonelliği ile başta Fatih Terim olmak üzere herkesin takdirini kazanan Martin Linnes'in sözleşmesi adına görüşmeler başladı.
Linnes'in kontratını 3 yıllığına uzatmak isteyen Galatasaray'ın bu talebi üzerine oyuncunun menajeri Jim Solbakken İstanbul'a geldi.
Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamak adına prensipte anlaşan Linnes'in menajeri Solbakken son detayları konuşup sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldiği ve yönetimle masaya oturarak resmi olarak da protokolün yapılacağı belirtildi.
Futbol Arena'nın haberine göre Sarı-Kırmızılıların Linnes ile, yıllık 1 milyon 350 bin Euro'dan 3 senelik kontrat imzalaması bekleniyor.