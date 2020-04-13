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Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den iki talip! 15 milyon euro...
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon için de planlamalarını şimdiden yapıyor. Gelecek sezon takıma yapılacak isimlerin bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da bir isme Premier Lig'de iki talip birden çıktı. İşte detaylar...
13 Nisan 2020 Pazartesi 12:31
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Bu aradan yararlanmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarını sürdürürken gelecek sezon için de planlarını yapmayı sürdürüyor.
İlk 26 hafta itibarıyla özellikle ligin ikinci yarısındaki başarılı performansıyla 50 puan toplayan Aslan, 3. sırada yer alıyor.
Önümüzdeki sezon için de takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Luyindama için flaş bir gelişme yaşandı...
Aslan'ın, geçen sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 3 milyon Euro'ya kiraladığı ve bu sezon başında da 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Christian Luyindama'nın, Kongo Milli Takımı'nda sol diz ön çapraz bağları kopmuştu.