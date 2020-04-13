Galatasaraylı yıldıza Premier Lig'den iki talip! 15 milyon euro...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon için de planlamalarını şimdiden yapıyor. Gelecek sezon takıma yapılacak isimlerin bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da bir isme Premier Lig'de iki talip birden çıktı. İşte detaylar...