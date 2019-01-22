Galatasaraylı yıldıza dev teklif! - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Fransa'nın dev takımı Paris Saint-Germain, Galatasaraylı yıldıza talip oldu. Transfer döneminde birçok futbolcusunu satan ve kadro dışı bırakan Galatasaray'ın bu teklife de hayır demesi zor görünüyor.
22 Ocak 2019 Salı, 19:22:14 Güncelleme: 19:32:54
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Adrien Rabiot'u kadro dışı bırakan, Marco Verratti'nin de sakatlanmasıyla zorda kalan Paris Saint Germain, Galatasaraylı yıldıza göz dikti.

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Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Adrien Rabiot'u Barcelona ile anlaştığı için kadro dışı bırakan PSG, orta alandaki boşluğu gidermek için daha önce Galatasaraylı yıldız Fernando'da karar kılmış ama transfer askıya alınmıştı.

Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Milliyet'in haberine göre hedefleri büyük olan Paris Saint Germain'in, Verrati'nin ağır sakatlığı sonrası Galatasaray'a cazip bir teklif getireceği belirtildi.

Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

PSG'nin, sarı-kırmızılılara Fernando için en az 6-7 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulunulacağı öğrenildi.

Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Galatasaray'da da Fernando'nun ayrılması sonrası planlar yeniden şekillenecek.

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