Galatasaraylı yıldıza dev teklif!

Fransa'nın dev takımı Paris Saint-Germain, Galatasaraylı yıldıza talip oldu. Transfer döneminde birçok futbolcusunu satan ve kadro dışı bırakan Galatasaray'ın bu teklife de hayır demesi zor görünüyor.

22 Ocak 2019 Salı, 19:22:14 Güncelleme: 19:32:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





