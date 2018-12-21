Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Menajerine yetki verildi - Galeri - Fotomaç
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Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor! Menajerine yetki verildi
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun satışı için menajerine yetki verdi.
21 Aralık 2018 Cuma, 10:49:03
Ocak ayında büyük bir değişim hedefleyen Galatasaray'da transfer harekâtı bütün hızıyla devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öncelik santrfor transferi olsa da bütün bölgeler için sıcak temaslar sürüyor.
Hafta başında sürpriz bir şekilde Garry Rodrigues'in menajerinden teklif alan Galatasaraylı yetkililer, Yeşil Burun Adalı futbolcunun, satışı konusunda temsilcisine yetki verdi.
Crystal Palace ile birlikte birkaç İngiliz takımının daha kıskacında olan Rodrigues için 10 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyor.
Galatasaray'ın koyduğu barem ise 15 milyon euro.