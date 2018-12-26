Galatasaraylı yıldız Garry Rodriguesden samimi açıklamalar!

Her zaman umutlu bir insan olduğunu ve bu özelliğini hiç kaybetmemeye çalıştığını kaydeden Rodrigues, "6 yıl önce geceleri kargolarla uğraşıyordum ama şimdi İstanbul'da imza dağıtıyorum. Düşününce oldukça tuhaf bir durum. Bazen geceleri yatakta yattığım ve uyuyamadığım zamanlar oluyor. Sonra her şeyin aklımdan geçmesine izin veriyorum. Sofya, Elche, Selanik ve şimdi İstanbul'dayım" dedi.



