"Sezon başında yöneticiler beni göndermek istediler. Benim 5 yıllık kontratım vardı ve ben kalmaktan yanaydım. Bir yılın sonunda ayrılamazdım. Hala takıma vereceğim çok şey vardı. Sabrettim. Aynı durumu Valencia'da da yaşamıştım ve ne yapmam gerektiğini biliyordum."