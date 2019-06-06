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Galatasaraylı yıldız açıkladı: Sezon başında beni göndermek istediler
Galatasaray'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda elde edilen şampiyonluğunda en dikkat çekici performansı sergileyen isim konuştu. Yıldız futbolcu, sezon başında gönderilmek istendiğini itiraf ederken, geleceğiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
6 Haziran 2019 Perşembe 17:13
Güncelleme: 06.06.2019 17:13
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Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kiralık bazı isimlerin yanı sıra as oyuncuların da geleceği merak konusu oldu.
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Sarı-kırmızılı takımın özellikle hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunda ön plana çıkan ve geçtiğimiz sezona kıyasla daha dikkat çeken bir performans sergileyen isim vardı.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, kritik anlarda attığı gollerle takımın lider oyuncusu olarak ön plana çıkarken Fransa basınına verdiği röportajla da geleceğine ilişkin bilgiler verdi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu Foot Mercato'ya yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci yılının zor başladığını ifade etti ve şunları dile getirdi;
"Sezon başında yöneticiler beni göndermek istediler. Benim 5 yıllık kontratım vardı ve ben kalmaktan yanaydım. Bir yılın sonunda ayrılamazdım. Hala takıma vereceğim çok şey vardı. Sabrettim. Aynı durumu Valencia'da da yaşamıştım ve ne yapmam gerektiğini biliyordum."