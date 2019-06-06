Galatasaraylı yıldız açıkladı: Sezon başında beni göndermek istediler - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaraylı yıldız açıkladı: Sezon başında beni göndermek istediler

Galatasaray'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda elde edilen şampiyonluğunda en dikkat çekici performansı sergileyen isim konuştu. Yıldız futbolcu, sezon başında gönderilmek istendiğini itiraf ederken, geleceğiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

6 Haziran 2019 Perşembe 17:13 Güncelleme: 06.06.2019 17:13
Galatasaraylı yıldız açıkladı: Sezon başında beni göndermek istediler

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kiralık bazı isimlerin yanı sıra as oyuncuların da geleceği merak konusu oldu.

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Galatasaraylı yıldız açıkladı: Sezon başında beni göndermek istediler

Sarı-kırmızılı takımın özellikle hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunda ön plana çıkan ve geçtiğimiz sezona kıyasla daha dikkat çeken bir performans sergileyen isim vardı.

Galatasaraylı yıldız açıkladı: Sezon başında beni göndermek istediler

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, kritik anlarda attığı gollerle takımın lider oyuncusu olarak ön plana çıkarken Fransa basınına verdiği röportajla da geleceğine ilişkin bilgiler verdi.

Galatasaraylı yıldız açıkladı: Sezon başında beni göndermek istediler

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Foot Mercato'ya yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci yılının zor başladığını ifade etti ve şunları dile getirdi;

Galatasaraylı yıldız açıkladı: Sezon başında beni göndermek istediler

"Sezon başında yöneticiler beni göndermek istediler. Benim 5 yıllık kontratım vardı ve ben kalmaktan yanaydım. Bir yılın sonunda ayrılamazdım. Hala takıma vereceğim çok şey vardı. Sabrettim. Aynı durumu Valencia'da da yaşamıştım ve ne yapmam gerektiğini biliyordum."

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