Galeri Galatasaray Galatasaraylı Orkun Uşak'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Galatasaraylı Orkun Uşak'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Orkun Usak, Galatasaray altyapısından yetişen bir kaleci. Sarı kırmızılar 1999'da onu Beykoz'a, sonra Bakırköy'e daha sonra Özsahrayıcedit'e kiralık olarak gönderdi. 2001'de ise Elazığ'a sattı. Orkun Usak sonra Ankaragücü'ne 2007'de de Kayseri Erciyesspor'a gitti. Bu takımda başarılı bir performans sergileyen Sakarya doğumlu kaleci 2007'de Galatasaray'a 1.75 milyon dolara geri döndü. İşte tecrübeli ismin son hali...

Galatasaraylı Orkun Uşak'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Galatasaraylı Orkun Uşak'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

İşte futbolcuların inanılmaz değişimleri...

Galatasaraylı Orkun Uşak'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ozan Tufan

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Galatasaraylı Orkun Uşak'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Selçuk İnan

Galatasaraylı Orkun Uşak'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Uğurcan Çakır

Galatasaraylı Orkun Uşak'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ömer Bayram

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