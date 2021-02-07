Galeri Galatasaray Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...

Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda devirmeyi başarmış ligde zirveye oturmuştu. Bununla beraber, Cimbom'a zaferi getiren golcü Mostafa Mohamed için ülke basınında flaş bir açıklama yayınlandı. Aktarılanlara göre Mısır'ın efsane ismi, yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed'in 20 milyon euroya transfer olacağını söyledi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...

Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'nin konuğu olmuş ve mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrılarak ligde liderliği ele geçirmişti.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...

Bununla beraber Galatasaray adına gecenin adamı şüphesiz ki Mostafa Mohamed oldu... Sarı lacivertlilere karşı takımının tek golünü kaydeden Mohamed, büyük alkış topladı.

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Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...

Cimbom'un, transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki golcü için ülkesinden önemli açıklamalar geldi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...

Mısır'ın efsane golcülerinden Mido, yaptığı konuşmada Mostafa Mohamed'in geleceğine ilişkin konuştu.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...

Mido'nun Mostafa Mohamed ile ilgili basına verdiği demeçler şu şekilde oldu;

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