GaleriGalatasarayGalatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...
Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda devirmeyi başarmış ligde zirveye oturmuştu. Bununla beraber, Cimbom'a zaferi getiren golcü Mostafa Mohamed için ülke basınında flaş bir açıklama yayınlandı. Aktarılanlara göre Mısır'ın efsane ismi, yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed'in 20 milyon euroya transfer olacağını söyledi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
07 Şubat 2021 Pazar 12:38, Güncelleme 07.02.2021 12:45
Galatasaraylı Mostafa Mohamed için Mısırlı efsane konuştu! 20 milyon euro ve transfer...