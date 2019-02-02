Galatasaraylı Luyindama meydan okudu!

'HATA BENİ GÜÇLENDİRİR'



Luyindama şöyle konuştu: "Belçika'ya ilk geldiğimde benim için işler zordu. Antrenmanlardan sonra eve geldiğimde yalnızdım. Şimdi eşimin olması bana güven veriyor. Ayrıca çok iyi yemek yapıyor. Sahaya çıktığımda kafamın rahat olması önemli.