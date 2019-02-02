Galatasaraylı Luyindama meydan okudu!

Galatasaray'ın transferin son saatlerinde renklerine bağladığı Christian Luyindama iddialı açıklamalarda bulundu.
2 Şubat 2019 Cumartesi, 07:44:55
Güncelleme: 07:53:39
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HLN'ye röportaj veren 25 yaşındaki savunmacı "Hızlıyım, güçlüyüm ve savaşa hazırım. Yeni kulübümde başarılı olmak için elimden geleni fazlasıyla yapacağım. Galatasaray evinde kaybetmeyen bir takım.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben de kaybetmeyi hiç sevmem. Böyle insanlarla birlikte olacağım için mutluyum. Galatasaray kulübü ile benim yapım birbirine uyuyor" diye konuştu.
'HATA BENİ GÜÇLENDİRİR'
Luyindama şöyle konuştu: "Belçika'ya ilk geldiğimde benim için işler zordu. Antrenmanlardan sonra eve geldiğimde yalnızdım. Şimdi eşimin olması bana güven veriyor. Ayrıca çok iyi yemek yapıyor. Sahaya çıktığımda kafamın rahat olması önemli.
Oraya çıktığımda canavar gibi oluyorum. Sahanın içinde takımım için sonuna kadar savaşırım. İleri çıkıp goller de atıyorum. Hata yapmaktan korkmam. Hata beni güçlendirir. Zamanla daha iyi olmamı sağlar"
'İŞLERİNİ EŞLERİNİ BIRAKIP GELDİLER'
Christian Luyindama, Galatasaray taraftarının havaalanındaki karşılaşmasından etkilendiğini söyledi. 25 yaşındaki savunmacı "Galatasaray'a geldiğim için mutluyum. Taraftarın sevgisine mücadelemle karşılık vereceğim. Havaalanında beni karşılayan taraftara teşekkür ediyorum. İşlerini, eşlerini, çocuklarını bırakıp geldiler. Bu çok dokunaklıydı. Beni çok etkiledi" dedi.