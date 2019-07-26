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Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan taraftarı heyecanlandıran Ibrahimovic açıklaması
Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz'dan taraftarı heyecanlandıran Zlatan açıklaması geldi. Durmaz, İbrahimovic'e Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattığını ve üzerinde baskı kurduğunu ifade etti.
26 Temmuz 2019 Cuma 07:13
Güncelleme: 26.07.2019 07:13
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jimmy Durmaz, Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'un haberine göre Jimmy Durmaz, Zlatan Ibrahimovic'e Galatasaray'ı anlattığını söyledi.
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"FATİH TERİM SİZİ İSTERSE..."
Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ifade eden Durmaz, "Buraya gelirken Türkiye'deki en büyük kulübe geleceğini düşünerek tercih yaptım. Fatih Hoca'dan teklif geldiğini görünce de seçimimi direkt yaptım. Onun gibi biri sizi isteyince çok düşünecek bir şeyiniz olmaz." dedi.
"BARTALI BİZİ İYİ HAZIRLIYOR"
Takım kondisyoneri Bartali'nin takımı iyi hazırladığını söyleyen İsveçli futbolcu, "Bartali bizi iyi hazırlıyor. Çok fazla koşuyoruz, sıkı çalışmalar yapıyoruz. Kaslarımızı, bacaklarımızı iyi bir şekilde lige hazırlıyor." diye konuştu.
Galatasaray'da her zaman Fatih Terim gibi insanlara ihtiyaç olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Fatih Hoca, ne istediğini bilen, oyun tarzı belli olan bir teknik direktör. Galatasaray gibi büyük takımlarda, Fatih Hoca gibi büyük adamlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
"HOCAM NEREDE İSTERSE ORADA OYNARIM"
Birçok pozisyonda oynayabileceğinin altını çizen Jimmy, "8 ve 10 numaralarda oynadım. Bu pozisyonları da çok sevdim. Hem sağ hem sol tarafta oynayabiliyorum. Fatih Hoca nerede isterse orada oynarım." şeklinde konuştu.