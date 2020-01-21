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Galatasaraylı isim imza atmamak için direniyor! Fenerbahçe detayı...
Süper Lig'in 18. haftasında evinde Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek ligin 2. yarısına başarılı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer için gelecek ve gidecek isimler hemen netleşiyor... Daha önce Saracchi, Sekidika ve Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, yeni transferler için çalışmalarına devam ederken, yollarını ayıracağı oyuncularına da taleplerini iletti... Yaşanan bu gelişmelerin ardından sürpriz bir olayla karşı karşıya kalındı! Sarı kırmızılıların sözleşme uzatmak için kapısını çaldığı isim, sözleşme imzalamaya yanaşmadı! İşte o yaşananlar ve aradaki kritik Fenerbahçe iddiası...
21 Ocak 2020 Salı 12:33
Güncelleme: 21.01.2020 12:55
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Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak camiasına 'Şampiyonluk yarışında varım!' mesajını vermişti.
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Sarı kırmızılı camia, Sivasspor ile arada olan puan farkını indirmek için oynayacağı tüm karşılaşmalarda 'galibiyet parolası'nı verdi ve buna göre çalışmalarına başladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncuları ile özel olarak ilgilendiği ve 23. şampiyonluk için kenetlendiği belirtilirken, bir yandan da transfer için çalışmalarını yürüttüğü ortaya çıktı.
Gelecek ve gidecek isimleri netleştiren Terim, Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğü genç yıldızı için kontrat önerilmesini talep ettiği ve yönetimin de bu bağlamda harekete geçtiği öğrenildi.
Sözleşmesi Mayıs 2020'de sona erecek genç oyuncu ile temaslara başlayan Galasaraylı kurmaylar beklenmedik bir cevapla karşı karşıya kaldı! Oyuncunun, takımıyla yeni kontrat imzalamaya yanaşmaması, operasyonda şok etkisi yarattı...