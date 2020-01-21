Galatasaraylı isim imza atmamak için direniyor! Fenerbahçe detayı...

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek ligin 2. yarısına başarılı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer için gelecek ve gidecek isimler hemen netleşiyor... Daha önce Saracchi, Sekidika ve Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, yeni transferler için çalışmalarına devam ederken, yollarını ayıracağı oyuncularına da taleplerini iletti... Yaşanan bu gelişmelerin ardından sürpriz bir olayla karşı karşıya kalındı! Sarı kırmızılıların sözleşme uzatmak için kapısını çaldığı isim, sözleşme imzalamaya yanaşmadı! İşte o yaşananlar ve aradaki kritik Fenerbahçe iddiası...

21 Ocak 2020 Salı 12:33 Güncelleme: 21.01.2020 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





