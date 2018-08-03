Galatasaraylı Gomisin yerine Beşiktaşlı Negredo - Galeri - Fotomaç
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    GALERİ

    Galatasaraylı Gomis'in yerine Beşiktaşlı Negredo

    Galatasaray'da Gomis'in geleceği netlik kazandı
    3 Ağustos 2018 Cuma, 10:15:06 Güncelleme: 10:17:48
    Galatasaraylı Gomis'in yerine Beşiktaşlı Negredo
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    Galatasaraylı Gomisin yerine Beşiktaşlı Negredo

    Uzun süredir maaş zammı için Sarı-Kırmızılı yönetimle ters düşen Gomis, yönetimin "Ayrılabilirsin" restinden sonra geri adım attı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaraylı Gomis'in yerine Beşiktaşlı Negredo
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    Galatasaraylı Gomisin yerine Beşiktaşlı Negredo

    Yönetimin tavrı nedeniyle Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Riyad kulübüyle görüştü. Suudi Arabistan'dan Okaz Gazetesi, Al Hilal'in Fransız yıldız için G.Saray'a 7,5 milyon euro teklif ettiğini yazdı.

    Galatasaraylı Gomis'in yerine Beşiktaşlı Negredo
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    • 8
    Galatasaraylı Gomisin yerine Beşiktaşlı Negredo

    Suudi Arabistan ekibinin, Gomis için menajerine ilettiği teklifin de yıllık 10 milyon euro olduğu kaydedildi.

    Galatasaraylı Gomis'in yerine Beşiktaşlı Negredo
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    • 8
    Galatasaraylı Gomisin yerine Beşiktaşlı Negredo

    Menajer Mendy de bu teklifi 33 yaşındaki Fransız yıldızla sundu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da mutlu olduğunu menajerine ileten Gomis, Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmayacağını söyledi.

    Galatasaraylı Gomis'in yerine Beşiktaşlı Negredo
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    • 8
    Galatasaraylı Gomisin yerine Beşiktaşlı Negredo

    Gelişen olaylar nedeniyle yıpranan ve hazırlık kampındaki düşük performansıyla şaşırtan Fransız golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara nokta koydu.

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