Galatasaraylı Gomisin yerine Beşiktaşlı Negredo

Menajer Mendy de bu teklifi 33 yaşındaki Fransız yıldızla sundu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da mutlu olduğunu menajerine ileten Gomis, Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmayacağını söyledi.