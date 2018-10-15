Galatasaraylı futbolcunun menajeri tutuklandı

15 Ekim 2018 Pazartesi, 14:23:33
Güncelleme: 14:29:45
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Galatasaray'da kiralık olarka forma giyen Henry Onyekuru'nun menajeri Belçika'da meydana gelen şike skandalı sonrası tutuklanan isimler arasında yer alıyor.
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İngiliz basınında yer alan haberde, transferde para aklama ve maç şikesi suçlamasıyla hapse atılan İranlı menajerin Everton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'nu transferinde önemli pay sahibi olduğu belirtildi.
Mogi Bayat, Onyekuru'yu Eupen'den Everton'a 8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
Mogi Bayat, ardından oyuncunun Anderlehct'e ve Galatasaray'a kiralanmasında önemli rol oynadı.
Belçika'nın dev kulüplerinden Club Brugge'ün teknik direktörü Ivan Leko ile birlikte, hakemler Sebastien Delferriere ve Bart Vertenten sorgulanan isimler arasında yer alırken, menajer Mogi Bayat başta olmak üzere birçok menajerin tutuklandığı belirtiliyor.