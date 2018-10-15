Galatasaraylı futbolcunun menajeri tutuklandı - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Galatasaraylı futbolcunun menajeri tutuklandı

    15 Ekim 2018 Pazartesi, 14:23:33 Güncelleme: 14:29:45
    Galatasaraylı futbolcunun menajeri tutuklandı

    Galatasaray'da kiralık olarka forma giyen Henry Onyekuru'nun menajeri Belçika'da meydana gelen şike skandalı sonrası tutuklanan isimler arasında yer alıyor.

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    Galatasaraylı futbolcunun menajeri tutuklandı

    İngiliz basınında yer alan haberde, transferde para aklama ve maç şikesi suçlamasıyla hapse atılan İranlı menajerin Everton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'nu transferinde önemli pay sahibi olduğu belirtildi.

    Galatasaraylı futbolcunun menajeri tutuklandı

    Mogi Bayat, Onyekuru'yu Eupen'den Everton'a 8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.


    Galatasaraylı futbolcunun menajeri tutuklandı

    Mogi Bayat, ardından oyuncunun Anderlehct'e ve Galatasaray'a kiralanmasında önemli rol oynadı.

    Galatasaraylı futbolcunun menajeri tutuklandı

    BELÇİKA'DA ŞİKE DEPREMİ NELER OLDU? İŞTE AYRINTILAR


    Belçika'nın dev kulüplerinden Club Brugge'ün teknik direktörü Ivan Leko ile birlikte, hakemler Sebastien Delferriere ve Bart Vertenten sorgulanan isimler arasında yer alırken, menajer Mogi Bayat başta olmak üzere birçok menajerin tutuklandığı belirtiliyor.

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