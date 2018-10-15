Galatasaraylı futbolcunun menajeri tutuklandı

BELÇİKA'DA ŞİKE DEPREMİ NELER OLDU? İŞTE AYRINTILAR



Belçika'nın dev kulüplerinden Club Brugge'ün teknik direktörü Ivan Leko ile birlikte, hakemler Sebastien Delferriere ve Bart Vertenten sorgulanan isimler arasında yer alırken, menajer Mogi Bayat başta olmak üzere birçok menajerin tutuklandığı belirtiliyor.