Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba...

Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba...

12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Antrenmanlarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar, gruplar halinde ayak tenisi maçı gerçekleştirdi. Mücadele sırasında objektiflere şık enstantaneler yansıdı. İşte idmandan kareler...

7 Haziran 2020 Pazar 13:17
Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba...

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba...

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman gruplar hâlinde yapıldı.

Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba...

Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba...

Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift idmanla devam edecek.

Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba...
Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba...
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