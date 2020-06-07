Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba...

12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Antrenmanlarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar, gruplar halinde ayak tenisi maçı gerçekleştirdi. Mücadele sırasında objektiflere şık enstantaneler yansıdı. İşte idmandan kareler...