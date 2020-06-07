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Galatasaraylı futbolculardan ayak tenisi! Emre Akbaba...
12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Antrenmanlarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılar, gruplar halinde ayak tenisi maçı gerçekleştirdi. Mücadele sırasında objektiflere şık enstantaneler yansıdı. İşte idmandan kareler...
7 Haziran 2020 Pazar 13:17
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman gruplar hâlinde yapıldı.
Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift idmanla devam edecek.