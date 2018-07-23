Galatasarayın yıldızı Younes Belhandaya Borussia Dortmund talip! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
23 Temmuz 2018 Pazartesi, 16:21:21
Güncelleme: 16:22:04
Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'yla ilgili Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu için Borussia Dortmund'un devrede olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre; Dortmund'un hocası Lucien Favre, Nice'ten öğrencisi olan Belhanda'yı kadrosunda görmek istiyor.
Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
Lonjon, İsviçreli teknik adamın sarı-kırmızılı oyuncuyla hala temas halinde olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Belhanda'nın sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.
Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!