Galatasarayın yıldızı Younes Belhandaya Borussia Dortmund talip! - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!

    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 16:21:21 Güncelleme: 16:22:04
    Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
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    Galatasarayın yıldızı Younes Belhandaya Borussia Dortmund talip!

    Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'yla ilgili Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
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    Galatasarayın yıldızı Younes Belhandaya Borussia Dortmund talip!

    Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu için Borussia Dortmund'un devrede olduğu öne sürüldü.

    Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
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    Galatasarayın yıldızı Younes Belhandaya Borussia Dortmund talip!

    Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre; Dortmund'un hocası Lucien Favre, Nice'ten öğrencisi olan Belhanda'yı kadrosunda görmek istiyor.

    Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
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    Galatasarayın yıldızı Younes Belhandaya Borussia Dortmund talip!

    Lonjon, İsviçreli teknik adamın sarı-kırmızılı oyuncuyla hala temas halinde olduğunu belirtti.

    Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
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    Galatasarayın yıldızı Younes Belhandaya Borussia Dortmund talip!

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Belhanda'nın sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

    Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda'ya Borussia Dortmund talip!
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    Galatasarayın yıldızı Younes Belhandaya Borussia Dortmund talip!

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