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Galatasaray'ın yıldızı Mariano kararını verdi!
Galatasaray'ın 2017 yazında kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Mariano'nun sezon sonu takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezonun başında da takımdan ayrılacağı iddia edilen fakat ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla tekrar eski günlerine kavuşan Brezilyalı yıldız geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Mariano'nun açıklamaları...
24 Nisan 2020 Cuma 20:55 Güncelleme: 24.04.2020 20:55
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"SÖZLEŞMEM SEZON SONU BİTİYOR"
Transfer iddiaları hakkında konuşan Mariano, "Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuştu.
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