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24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'ın yıldızı Mariano kararını verdi!

Galatasaray'ın yıldızı Mariano kararını verdi!

Galatasaray'ın 2017 yazında kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Mariano'nun sezon sonu takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezonun başında da takımdan ayrılacağı iddia edilen fakat ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla tekrar eski günlerine kavuşan Brezilyalı yıldız geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Mariano'nun açıklamaları...
24 Nisan 2020 Cuma 20:55 Güncelleme: 24.04.2020 20:55
Galatasaray'ın yıldızı Mariano kararını verdi!

Temmuz 2017'de Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı sağ bek Mariano, oynadığı futbolla teknik direktör Fatih Terim'in gözde isimlerinden olmuştu.

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Galatasaray'ın yıldızı Mariano kararını verdi!

Galatasaray'da ilk 11'in değişilmezi haline gelen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi, hakkındaki transfer iddialarını da beraberinde getirmişti.

Galatasaray'ın yıldızı Mariano kararını verdi!

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano da geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Mariano kararını verdi!

ESPN'e konuşan Brezilyalı oyuncu, "Dokuz yıl geçti ve ailem geri dönmek istiyor, ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz." dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Mariano kararını verdi!

"SÖZLEŞMEM SEZON SONU BİTİYOR"

Transfer iddiaları hakkında konuşan Mariano, "Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuştu.

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