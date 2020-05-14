Galatasaray'ın yıldızı için serveti gözden çıkardılar!
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Gelecek sezonun transferleri için kaynak oluşturmayı düşünen Cimbom'da 4 milyon Euro'ya kadroya katılan yıldız için flaş bir teklif geldi. İşte o teklif ve detaylar...
14 Mayıs 2020 Perşembe 06:46
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray temaslarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar, yaşanabilecek mali problemler nedeniyle adımlarını dikkatli atmak isterken, bazı isimlerle de yollarını ayırma planları yapılıyor.
Cimbom, gelecek sezon için yapılacak transferlere kaynak oluşturmak için bazı isimleri satış listesine koymuştu.
Galatasaray ederini bulan yıldız futbolcuları transferde kaynak olarak kullanmaya sıcak bakıyor.
TRANSFERİN GÖZDESİ MARCAO
İspanyol ekibi Valencia, 4 milyon Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki Brezilyalı Marcao için 12 milyon Euro'luk teklifle G.Saray'ın kapısını çaldı...