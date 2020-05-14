Galatasaray'ın yıldızı için serveti gözden çıkardılar! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Galatasaray'ın yıldızı için serveti gözden çıkardılar!

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Gelecek sezonun transferleri için kaynak oluşturmayı düşünen Cimbom'da 4 milyon Euro'ya kadroya katılan yıldız için flaş bir teklif geldi. İşte o teklif ve detaylar...
14 Mayıs 2020 Perşembe 06:46
Galatasaray'ın yıldızı için serveti gözden çıkardılar!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray temaslarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın yıldızı için serveti gözden çıkardılar!

Sarı-kırmızılılar, yaşanabilecek mali problemler nedeniyle adımlarını dikkatli atmak isterken, bazı isimlerle de yollarını ayırma planları yapılıyor.

Galatasaray'ın yıldızı için serveti gözden çıkardılar!

Cimbom, gelecek sezon için yapılacak transferlere kaynak oluşturmak için bazı isimleri satış listesine koymuştu.

Galatasaray'ın yıldızı için serveti gözden çıkardılar!

Galatasaray ederini bulan yıldız futbolcuları transferde kaynak olarak kullanmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın yıldızı için serveti gözden çıkardılar!

TRANSFERİN GÖZDESİ MARCAO

İspanyol ekibi Valencia, 4 milyon Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki Brezilyalı Marcao için 12 milyon Euro'luk teklifle G.Saray'ın kapısını çaldı...

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