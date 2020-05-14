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Galatasaray'ın yıldızı için serveti gözden çıkardılar!

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Gelecek sezonun transferleri için kaynak oluşturmayı düşünen Cimbom'da 4 milyon Euro'ya kadroya katılan yıldız için flaş bir teklif geldi. İşte o teklif ve detaylar...

14 Mayıs 2020 Perşembe 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





