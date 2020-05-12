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Galatasaray'ın yıldızı Falcao çıldırttı! "Kafayı yiyeceğim"

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara nedeniyle dün çalışmalarına tekrar başlayan Galatasaray'da bugün ikinci idman gerçekleştirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiğimiz ikinci antrenman ile günü tamamladık." ifadelerine yer verildi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından ise idmana ait görüntüler paylaştı. Paylaşımlara taraftardan da birçok yorum geldi. Galatasaray taraftarının en tepkili olduğu isim ise Falcao oldu. İşte o paylaşımlar...

12 Mayıs 2020 Salı 19:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





