Galatasaray'ın yıldızı Falcao çıldırttı! "Kafayı yiyeceğim"

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara nedeniyle dün çalışmalarına tekrar başlayan Galatasaray'da bugün ikinci idman gerçekleştirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiğimiz ikinci antrenman ile günü tamamladık." ifadelerine yer verildi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından ise idmana ait görüntüler paylaştı. Paylaşımlara taraftardan da birçok yorum geldi. Galatasaray taraftarının en tepkili olduğu isim ise Falcao oldu. İşte o paylaşımlar...
12 Mayıs 2020 Salı 19:33
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Galatasaray Spor Kulübü, ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım ikinci antrenman ile günü tamamladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kulüpten yapılan açıklamada, "Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiğimiz ikinci antrenman ile günü tamamladık." ifadelerine yer verildi.
FALCAO OLAY OLDU
Lige verilen arada çalışmalarına yeniden başlayan Galatasaray, idman görüntüleri sosyal medyadan da paylaştı.
2'inci idmanda da Falcao'nun görüntülerde yer almaması nedeniyle de taraftar adeta ayağa kalktı.