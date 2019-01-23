Galatasarayın yeni transferi Semih Kaya idmanda! - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın yeni transferi Semih Kaya idmanda!

Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile dün karşılaşan Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 16:50:34 Güncelleme: 16:51:57
Galatasarayın yeni transferi Semih Kaya idmanda!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Boluspor müsabakasının tamamında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

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Galatasarayın yeni transferi Semih Kaya idmanda!

Diğer oyuncular ise salonda ve sahada dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Yeni transfer Semih Kaya da idmanda takımla çalıştı.

Galatasarayın yeni transferi Semih Kaya idmanda!

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasarayın yeni transferi Semih Kaya idmanda!
Galatasarayın yeni transferi Semih Kaya idmanda!
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