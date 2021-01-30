GaleriGalatasarayGalatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! "Türkiye'de 4 büyük risk..."
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! "Türkiye'de 4 büyük risk..."
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Mısır'ın Zamalek kulübünden Mostafa Mohamed'in transferini kısa süre önce açıklamıştı. Bununla beraber Cimbom, forvet hattını iyiden iyiye güçlendirmişti. Mısır basını da, konu ile ilgili yazdığı haberde Mostafa Mohamed'in karşılaşabileceği 4 büyük zorluğu kaleme aldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Ocak 2021 Cumartesi 11:51, Güncelleme 30.01.2021 12:08
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! "Türkiye'de 4 büyük risk..."