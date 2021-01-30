Galeri Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! "Türkiye'de 4 büyük risk..."

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! "Türkiye'de 4 büyük risk..."

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Mısır'ın Zamalek kulübünden Mostafa Mohamed'in transferini kısa süre önce açıklamıştı. Bununla beraber Cimbom, forvet hattını iyiden iyiye güçlendirmişti. Mısır basını da, konu ile ilgili yazdığı haberde Mostafa Mohamed'in karşılaşabileceği 4 büyük zorluğu kaleme aldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! "Türkiye'de 4 büyük risk..."

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! Türkiye'de 4 büyük risk...

Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve zirve yarışına tam gaz devam etmişti.

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! Türkiye'de 4 büyük risk...

Bununla beraber sarı kırmızılılar, forvet hattını güçlendirmiş ve kısa süre önce Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! Türkiye'de 4 büyük risk...

Mısır basını konu ile ilgili yazdığı haberde Mohamed'in Türkiye'de karşılaşacabileceği 4 önemli detayı kaleme aldı. İşte o haber ve Mohamed ile ilgili yazılanlar;

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! Türkiye'de 4 büyük risk...

"Türk kulübü Galatasaray, Zamalek'in golcüsü Mısırlı Mostafa Mohamed'i 1.5 yıllığına, 2 milyon dolar kiralama bedeli ve 4 milyon dolar satın alma hakkıyla transfer etti.

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için yazdılar! Türkiye'de 4 büyük risk...

Zamalek taraftarı, kendi altyapılarından çıkan bu çocuğun ayrılığına çok üzüldü. Elbette ona profesyonel kariyerinde başarılar dilemeyi de unutmadılar. O, şu anda Zamalek takımının en önemli unsurlarından biriydi.

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