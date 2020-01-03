Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!

Galatasaray, RB Leipzig'in genç yıldız adayı Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferini enine boyuna mercek altına aldık. Uruguaylı sol bekin kariyer yolu, hedefleri, kendi sözleri ve hocalarının sözlerini derledik. Genç yıldız adayının yaşadıklarına göz gezdirince futbol hayatıyla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Öyle ki, Uruguaylı sol bekin bu özelliği sahadaki performansını da etkiliyor. Peki Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Nasıl bir oyuncudur. İşte cevabı...

3 Ocak 2020 Cuma 23:50 Güncelleme: 03.01.2020 23:50
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Galatasaray ara transfer dönemine çok hızlı bir giriş yaptı ve 2 transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
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Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Sezonun ikinci yarısında kadroda büyük bir değişim yaşayacak olan Aslan, bu kapsamda Marcelo Saracchi, ve Henry Onyekuru'nun transferleriyle değişimin ilk adımını attı.
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Sarı-kırmızılı takımda Henry Onyekuru geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olurken, Galatasaray taraftarı, Marcelo Saracchi'nin nasıl bir futbolcu olduğunu merak ediyordu.
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!
Genç yıldız adayının futbol hayatı ve yaşadıklarına göz gezdirdiğimiz zaman çok konuşulan bir özelliği olduğu ve genç oyuncunun bu özelliğinin sahadaki performansına yansıdığı öğrenildi.
İşte yeni Aslan Saracchi'yle ilgili bilinmesi gerekenler...
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!

20 YAŞINDA AVRUPA YOLCUSU

Futbola ülkesinin en ünlü kulüplerinden Danubio'da başlayan Uruguaylı oyuncu, 2 sezon oynadıktan sonra henüz 19 yaşında kıtanın en büyük takımlarından River Plate'e 2,1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
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