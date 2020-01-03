Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'nin çok konuşulan o özelliği!

Galatasaray, RB Leipzig'in genç yıldız adayı Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferini enine boyuna mercek altına aldık. Uruguaylı sol bekin kariyer yolu, hedefleri, kendi sözleri ve hocalarının sözlerini derledik. Genç yıldız adayının yaşadıklarına göz gezdirince futbol hayatıyla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Öyle ki, Uruguaylı sol bekin bu özelliği sahadaki performansını da etkiliyor. Peki Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Nasıl bir oyuncudur. İşte cevabı...