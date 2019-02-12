Galatasaray'ın yeni transferi Diagne'ye ilk uyarı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Mbaye Diagne'nin Trabzonspor karşısında sarı kırmızılı formayla ilk golünü atarken, performansıyla kırık not aldı.
12 Şubat 2019 Salı 10:20
Güncelleme: 12.02.2019 10:32
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Sarı kırmızılı yönetimin uzun uğraşlar neticesinde kadrosuna dahil ettiği Diagne'nin ilk maçında birçok pozisyona girmesi olumlu karşılanırken, dikkatsizliği ise eleştirildi.
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Trabzonspor karşısında özellikle hava toplarında etkisiz kalan Senegalli golcünün başarısızlığı yeni saç stilini gündeme getirdi.
DIAGNE'YE İLK UYARI Diagne'nin saç stilinin ve kafasındaki boncukların olumsuz etki yapabileceği bildirildi. Bu nedenle teknik ekip bu konuyu yeni oyuncusuna anlatacak.
Trabzonspor maçında özellikle ilk yarı sonunda Rodallega'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart riski ile karşı karşıya kalan Diagne'yi uyaran kulüp yetkilileri, bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.
Golcü futbolcu için kafa vuruşlarını iyi yapamaması nedeniyle sosyal medyada stilini değiştirmesi yönünde yorumlar yapıldı.