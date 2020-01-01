Galatasaray'ın yeni transferi cuma günü İstanbul'da! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'ın yeni transferi cuma günü İstanbul'da!

Yaz döneminde yapılan 13 transferle sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray, 3 kulvarda da alınan kötü sonuçların ardından transfer dönemine odaklandı. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna katabilmek için büyük çaba harcadığı 21 yaşındaki yıldızın transferini kulüp CEO'su resmen açıkladı. Fransız basınında yer alan bilgilere genç oyuncu cuma günü İstanbul'a gelecek.
1 Ocak 2020 Çarşamba 19:42 Güncelleme: 01.01.2020 20:36
Galatasaray'ın yeni transferi cuma günü İstanbul'da!

Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray'da işler pek beklenildiği gibi gitmedi. Yapılan 13 transferle adından çokca söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, ilk devre ışık vermedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın yeni transferi cuma günü İstanbul'da!

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain'e karşı verdiği mücadele sonrası taraftarları ümitlendiren Cimbom, kötü bir kapanışla Avrupa'dan da elendi.

Galatasaray'ın yeni transferi cuma günü İstanbul'da!

6 karşılaşmanın sonunda 2 puan toplayabilen temsilcimiz, yalnızca 1 gol atabildi. Türkiye Kupası'nda ise tuzla faciasının eşiğinden dönüldü. Türk Telekom Stadyumu'nda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, rövanşta aldığı 4-0'lık skorla adını son 32 turuna yazdırdı.

Galatasaray'ın yeni transferi cuma günü İstanbul'da!

Kötü tabloyu ligde de sürdüren Cimbom, ilk devreyi 7. olarak kapatmasının ardından tamamen transfere odaklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgulaması üzerine genç oyuncuların üzerine düşüldü.

Galatasaray'ın yeni transferi cuma günü İstanbul'da!

ONYEKURU'NUN ARDINDAN SARACCHI

Henry Onyekuru'nun transferini bitiren Galatasaray'da ikinci transfer Marcelo Saracchi oldu. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı sol bekin transferini bitirdi.

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