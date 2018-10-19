Galatasarayın yeni sponsoru belli oldu!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye'nin ilk yasal elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com, Türkiye spor tarihinin en köklü kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü ile sezonun en geniş kapsamlı sponsorluk anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geliyor.