Galatasarayın yeni sponsoru belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Galatasaray'ın yeni sponsoru belli oldu!

    Galatasaray, Bilyoner ile sponsorluk anlaşması yapıldığını duyurdu. İmza töreni pazartesi günü 14.30'da yapılacak.
    19 Ekim 2018 Cuma, 19:18:32 Güncelleme: 19:20:25
    Galatasarayın yeni sponsoru belli oldu!

    Galatasaray, Bilyoner ile sponsorluk anlaşması yapıldığını duyurdu. İmza töreni pazartesi günü 14.30'da yapılacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayın yeni sponsoru belli oldu!

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

    Türkiye'nin ilk yasal elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com, Türkiye spor tarihinin en köklü kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü ile sezonun en geniş kapsamlı sponsorluk anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geliyor.

    Galatasarayın yeni sponsoru belli oldu!

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlber Aydemir, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar, Bilyoner.com Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner.com Genel Müdürü Mehmet Sindel ve Bilyoner.com Genel Müdür Yardımcısı Burçin Baysak, düzenlenecek imza töreniyle anlaşmayı kamuoyuna açıklayacak.

    Ülkemiz sporu ve spor ekonomisine katkı sağlayacak bu önemli iş birliğinin detaylarının paylaşılacağı basın toplantısı ve imza töreninde siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

    Sevgi ve saygılarımızla,

    Galatasaray Spor Kulübü & Bilyoner.com

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