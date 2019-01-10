Galatasarayın yeni muhafızı Marcao!

Herkes forvet beklese de Galatasaray transfere stoperden başladı. Mide rahatsızlığını bahane ederek tatile gittiği ortaya çıkan Serdar Aziz'i gönderme kararı alan sarı-kırmızılı ekip, Chaves'te forma giyen ve 'Marcao' olarak tanınan 22 yaşındaki Marcos do Nascimento Teixeira'yı kadrosuna kattı. Bu transfer dün resmen duyuruldu.