Galatasarayın yeni muhafızı Marcao!

Herkes forvet beklese de Galatasaray transfere stoperden başladı. Mide rahatsızlığını bahane ederek tatile gittiği ortaya çıkan Serdar Aziz'i gönderme kararı alan sarı-kırmızılı ekip, Chaves'te forma giyen ve 'Marcao' olarak tanınan 22 yaşındaki Marcos do Nascimento Teixeira'yı kadrosuna kattı. Bu transfer dün resmen duyuruldu.
10 Ocak 2019 Perşembe, 09:01:18
Güncelleme: 09:06:27
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3.5 YIL GALATASARAY'DA KAP'a yapılan açıklamada, "Marcos Marcos do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır" denildi. 3.5 milyon euro bonservis karşılığında alındığı belirtilen genç futbolcu, yarın İstanbul'da olacak ve 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mali detayların da bugün açıklanması bekleniyor.
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MARCAO'YU TANIYALIM
BREZİLYA'DA DOĞDU: Tam adı Marcos do Nascimento Teixeira olan Marcao, 1996 yılında Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi.
KİRALIK VERİLDİ: Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekiplerinden Guaratingueta'da başlayan 22 yaşındaki savunmacı, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı.
PORTEKİZ'E GİTTİ: 2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüpte forma giydi.
ŞANS BULDU: 2017-18 sezonunu Rio Ave'de geçiren Marcao, 20 lig, 3 Portekiz Kupası maçına çıktı ve sezonu 23 maçla tamamladı. Aynı sezon Rio Ave, ligi 5. sırada tamamlamayı başardı.