Galatasaray'ın yeni gözdesi Mitroglou!

90+4. dakikada attığı golle altın değerinde bir galibiyet getiren Yunan futbolcu, sadece Galatasaraylıları coşturmakla kalmadı, kendisi de 5 ay sonra golle tanıştı. Kariyerinde 10. kez son dakika golü sevinci yaşadı.
26 Şubat 2019 Salı 07:53
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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, Akhisar maçıyla yeniden doğdu.
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İstanbul'a gelip yeni bir maceraya atılan Yunan futbolcu, öyle bir kritik gol attı ki yıllarca unutulmayacak cinstendi.
Diagne'nin yokluğunda forma şansı bulan Kostas Mitroglou aslında Akhisar karşısında da gol yollarında etkili olamadı.
Ancak tam 'Maç 0-0 bitecek' dendiği anda sahneye çıktı.
MACARİSTAN SON OLDU
Bu gol, Başakşehir'in kazandığı haftada 6 puanlık farkı korumak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek açısından büyük önem taşırken Mitroglou için de aynı zamanda yeni bir başlangıçtı.