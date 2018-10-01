Galatasarayın UEFA korkusu

Aslan'da başkan Mustafa Cengiz, genel kurulda hiç istemediği bir sonuçla karşılaştı. Cimbom'u zor bir dönem bekliyor. UEFA'dan yeni yaptırım gelebilir
1 Ekim 2018 Pazartesi, 23:13:05
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Galatasaray'ın UEFA korkusu
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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, genel kurulu ikna edemeyince, kritik gördüğü yetkileri alamamıştı.
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Galatasaray'ın UEFA korkusu
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Cengiz ve kurmayları gelir bekledikleri bu yetkileri alamayınca UEFA ile yapılan anlaşmalar da riske girdi.
Galatasaray'ın UEFA korkusu
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Sarı kırmızılı kulüp, UEFA ile yapılandırma anlaşmasının şartlarını yerine getirmekte bir hayli zorlanacak.Finansal Fair-Play kurallarının sınırında olan Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı bu anlaşmaların bozulma ihtimali doğdu.
Galatasaray'ın UEFA korkusu
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Eğer başkan Mustafa Cengiz acil şekilde sıcak para bulamazsa tekrar men cezalarının sarı-kırmızılı kulübün gündemine girme durumu bulunuyor.
Galatasaray'ın UEFA korkusu
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Kulübe henüz vaat ettiği sponsorları kazandıramayan Mustafa Cengiz faktöring şirketleriyle görüşmeye başlayabilir.