Galatasarayın UEFA korkusu - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Galatasaray'ın UEFA korkusu

    Aslan'da başkan Mustafa Cengiz, genel kurulda hiç istemediği bir sonuçla karşılaştı. Cimbom'u zor bir dönem bekliyor. UEFA'dan yeni yaptırım gelebilir
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 23:13:05
    Galatasaray'ın UEFA korkusu
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    Galatasarayın UEFA korkusu

    Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, genel kurulu ikna edemeyince, kritik gördüğü yetkileri alamamıştı.

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    Galatasaray'ın UEFA korkusu
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    Galatasarayın UEFA korkusu

    Cengiz ve kurmayları gelir bekledikleri bu yetkileri alamayınca UEFA ile yapılan anlaşmalar da riske girdi.

    Galatasaray'ın UEFA korkusu
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    Galatasarayın UEFA korkusu

    Sarı kırmızılı kulüp, UEFA ile yapılandırma anlaşmasının şartlarını yerine getirmekte bir hayli zorlanacak.Finansal Fair-Play kurallarının sınırında olan Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı bu anlaşmaların bozulma ihtimali doğdu.

    Galatasaray'ın UEFA korkusu
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    Galatasarayın UEFA korkusu

    Eğer başkan Mustafa Cengiz acil şekilde sıcak para bulamazsa tekrar men cezalarının sarı-kırmızılı kulübün gündemine girme durumu bulunuyor.

    Galatasaray'ın UEFA korkusu
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    Galatasarayın UEFA korkusu

    Kulübe henüz vaat ettiği sponsorları kazandıramayan Mustafa Cengiz faktöring şirketleriyle görüşmeye başlayabilir.

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