Galatasaray'ın transferini böyle duyurdular! Beşiktaş...
Galatasaray'da tek gündem forvet transferiyken sürpriz bir transfer açıklaması Rusya'dan geldi... Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçı sonunda yaptığı açıklamayla taraftarlardan 31 Ocak'a kadar sabır göstermelerini talep etmişti.
27 Ocak 2019 Pazar, 14:56:09
Güncelleme: 14:59:42
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Devre arası transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az bir süre kalırken Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi.
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Galatasaray'a süper orta saha... Sarı kırmızılı ekip, forvet konusunda yaptığı transfer hamlelerini sürdürürken Rusya'dan Aslan için bir dinamo orta saha haberi geldi.
İşte Galatasaray için duyurusu yapılan o sürpriz transfere dair flaş detaylar...
Rus basını bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın her konuda anlaştığını ve işin sadece imzaya kaldığını yazdı.
FERNANDES, ASLAN OLUYOR O isim Manuel Fernandes! Rus basınının haberine göre; Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes, Galatasaray'a gitmeyi kabul etti.