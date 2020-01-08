Galatasaray, ocak ayı transfer dönemine resmen girilmesiyle beraber yürüttüğü transfer çalışmalarına bir bir nokta koyuyor. Sarı-kırmızılı takım eski yıldızı Henry Onyekuru'dan sonra Uurguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi de renklerine bağlamıştı. Bu transfer genç sol bekin gerek ülkesinde, gerekse Avrupa basınında geniş yer buldu...