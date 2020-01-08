Galatasaray'ın transferi geniş yankı buldu: Türkiye'nin en iyi takımına gitti! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın transferi geniş yankı buldu: Türkiye'nin en iyi takımına gitti!

Galatasaray'ın transferi geniş yankı buldu: Türkiye'nin en iyi takımına gitti!

Galatasaray, ocak ayı transfer dönemine resmen girilmesiyle beraber yürüttüğü transfer çalışmalarına bir bir nokta koyuyor. Sarı-kırmızılı takım eski yıldızı Henry Onyekuru'dan sonra Uurguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi de renklerine bağlamıştı. Bu transfer genç sol bekin gerek ülkesinde, gerekse Avrupa basınında geniş yer buldu...

8 Ocak 2020 Çarşamba 08:59 Güncelleme: 08.01.2020 09:08
Galatasaray'ın transferi geniş yankı buldu: Türkiye'nin en iyi takımına gitti!

Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın transferi geniş yankı buldu: Türkiye'nin en iyi takımına gitti!

Sarı-kırmızılı ekip, Monaco'dan Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna katarken, Leipzig forması giyen Uurguaylı sol bek Marcelo Saracchi'de de mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın transferi geniş yankı buldu: Türkiye'nin en iyi takımına gitti!

Galatasaray'ın Saracchi transferi, gerek oyuncunun ülkesi Uruguay'da, gerekse Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte bu transfer için atılan başlıklar...

Galatasaray'ın transferi geniş yankı buldu: Türkiye'nin en iyi takımına gitti!

Observador (Uruguay):

"Marcelo Saracchi, Fernando Muslera ile Türkiye'de Galatasaray'da buluştu"

Galatasaray'ın transferi geniş yankı buldu: Türkiye'nin en iyi takımına gitti!

Fox Sport (Arjantin):

"River'ın eski yıldızı Saracchi G.Saray'da."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN