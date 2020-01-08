HaberlerGaleriGalatasaray'ın transferi geniş yankı buldu: Türkiye'nin en iyi takımına gitti!
Galatasaray'ın transferi geniş yankı buldu: Türkiye'nin en iyi takımına gitti!
Galatasaray, ocak ayı transfer dönemine resmen girilmesiyle beraber yürüttüğü transfer çalışmalarına bir bir nokta koyuyor. Sarı-kırmızılı takım eski yıldızı Henry Onyekuru'dan sonra Uurguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi de renklerine bağlamıştı. Bu transfer genç sol bekin gerek ülkesinde, gerekse Avrupa basınında geniş yer buldu...
8 Ocak 2020 Çarşamba 08:59
Güncelleme: 08.01.2020 09:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Monaco'dan Nijeryalı kanat oyuncusu HenryOnyekuru'yu kadrosuna katarken, Leipzig forması giyen Uurguaylı sol bek MarceloSaracchi'de de mutlu sona ulaştı.
Galatasaray'ın Saracchi transferi, gerek oyuncunun ülkesi Uruguay'da, gerekse Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte bu transfer için atılan başlıklar...
Observador (Uruguay):
"MarceloSaracchi, FernandoMuslera ile Türkiye'deGalatasaray'da buluştu"