Galatasarayın transfer planı değişti! En iyi senaryo...

Galatasaray'ın transfer planı değişti! En iyi senaryo...
Finansal Fair Play Komisyonu ile imzalanan anlaşmanın yeniden masaya yatırılması ile yönetim de transfer politikasında yeniden planlama yaptı
15 Ekim 2018 Pazartesi, 11:24:48
Güncelleme: 11:26:50
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UEFA'nın, sezon başında yapılan anlaşmayı yeniden incelemek üzere araştırma komisyonuna gönderme kararı sonrasında G.Saray'da da planlar değişti...
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Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta UEFA'nın Nyon'daki merkezine giderek toplamda 5 saati aşan toplantıda kulübün mali durumunu anlatıp yapılan anlaşmaya uyulduğunu da grafikler ve raporlarla gösterdi. Ancak bununla yetinmeyen sarı-kırmızılılar, CAS'a da başvurarak karşı hamle yapmayı ihmal etmedi.
Yönetim CAS'a gitme kararı alırken devre arasındaki transfer döneminde de hata yapmadan UEFA ile yapılan anlaşmanın tüm şartlarına uyarak adım atmak istiyor.
Forvete takviye yapılması için devre arasındaki transfer dönemi beklenirken şimdiden üç ayrı duruma göre de planlama yapılması kararı alındı.
İlk etapta Maicon, Feghouli ve Belhanda'ya gelecek teklifler bekleniyor... Bu üçlü için önerilecek bonservis bedelleri de transferdeki gidişatı şekillendirecek.