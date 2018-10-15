Galatasarayın transfer planı değişti! En iyi senaryo... - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'ın transfer planı değişti! En iyi senaryo...

    Finansal Fair Play Komisyonu ile imzalanan anlaşmanın yeniden masaya yatırılması ile yönetim de transfer politikasında yeniden planlama yaptı

    15 Ekim 2018 Pazartesi, 11:24:48 Güncelleme: 11:26:50
    Galatasarayın transfer planı değişti! En iyi senaryo...

    UEFA'nın, sezon başında yapılan anlaşmayı yeniden incelemek üzere araştırma komisyonuna gönderme kararı sonrasında G.Saray'da da planlar değişti...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayın transfer planı değişti! En iyi senaryo...

    Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta UEFA'nın Nyon'daki merkezine giderek toplamda 5 saati aşan toplantıda kulübün mali durumunu anlatıp yapılan anlaşmaya uyulduğunu da grafikler ve raporlarla gösterdi. Ancak bununla yetinmeyen sarı-kırmızılılar, CAS'a da başvurarak karşı hamle yapmayı ihmal etmedi.

    Galatasarayın transfer planı değişti! En iyi senaryo...

    Yönetim CAS'a gitme kararı alırken devre arasındaki transfer döneminde de hata yapmadan UEFA ile yapılan anlaşmanın tüm şartlarına uyarak adım atmak istiyor.

    Galatasarayın transfer planı değişti! En iyi senaryo...

    Forvete takviye yapılması için devre arasındaki transfer dönemi beklenirken şimdiden üç ayrı duruma göre de planlama yapılması kararı alındı.

    Galatasarayın transfer planı değişti! En iyi senaryo...

    İlk etapta Maicon, Feghouli ve Belhanda'ya gelecek teklifler bekleniyor... Bu üçlü için önerilecek bonservis bedelleri de transferdeki gidişatı şekillendirecek.

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