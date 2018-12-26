Galatasarayın transfer kaynağı Maicon - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Galatasaray'ın transfer kaynağı Maicon

Yaz transfer bütçesini Bafetimbi Gomis'in satışından çıkaran Galatasaray, yeni kaynağı buldu. Brezilyalı oyuncusu Maicon için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray, 30 yaşındaki savunmacının satışından gelecek para ile stoper artı forvet takviyesi yapılacak.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 12:15:15 Güncelleme: 14:07:37
Galatasarayın transfer kaynağı Maicon

Sarı-kırmızılılar, Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayacak.

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Galatasarayın transfer kaynağı Maicon

Galatasaray yaz transfer dönemi bütçesini Gomis'ten çıkarmıştı.

Galatasarayın transfer kaynağı Maicon

Nagatomo ve Emre Akbaba'ya ödenen bonservisi Gomis'le karşılayan sarı-kırmızılıların Ocak ayındaki kurtarıcısı ise Maicon olacak.

Galatasarayın transfer kaynağı Maicon

Brezilyalı stopere, kulüp bulmaları için menajerlere yetki verildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Maicon için belirlediği bonservis ise 5 milyon Euro.

Galatasarayın transfer kaynağı Maicon

Yazın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transferi son anda gerçekleşmeyen Maicon'a ülkesi Brezilya'dan da teklifler olduğu öğrenildi.

Galatasarayın transfer kaynağı Maicon

30 yaşındaki savunmacının satışından gelecek para ile stoper artı forvet takviyesi yapılacak.

Galatasarayın transfer kaynağı Maicon

Eşi Ursula ile boşanmak üzere olan Maicon, Sivasspor maçı biter bitmez ülkesine döndü ve devre arası tatilini çocukları ile geçiriyor.

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