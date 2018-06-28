Galatasaray'ın transfer gündemi!

Gomis çok mutlu

Arkadiusz Milik transferinde bunlar yaşanırken, takımdaki geleceği merak edilen ve menajerliğini Etienne Mendy'den alıp Pierre Frelot'a veren Bafetimbi Gomis konusunda net bir açıklama geldi. Yılda 3 milyon 350 bin Euro kazanan Fransız yıldızın, maaşına zam istediği, Çin'den 7 milyon Euro'luk teklif aldığı iddia ediliyordu. Ancak iddialara Frelot'tan cevap geldi. Fransız menajer Canal Football kanalına "Gomis, İstanbul'da çok mutlu. Kariyerindeki ilk şampiyonluğun keyfini çıkarıyor. Gelecek sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi için hazırlık yapıyor. Kulüp ile bazı görüşmelerimiz var ama aşılmayacak sorunlar değil" ifadelerini kullandı.