Galatasaray'ın transfer gündemi!
Marco Rog sürprizi
Galatasaray'ın Napoli forması giyen Marko Rog için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar, Milik'ten sonra bu kez de Rog için Napoli'nin kapısını çaldı. Napoli Teknik direktörü Carlo Ancelotti ve sportif direktör Cristiano Giuntoli'yi Milik için arayan Terim'in Hırvat 8 numarayı da sordu. Ancelotti'nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki Rog için Galatasaray'ın kiralama teklifi sunacağı, İtalyan ekibin net bir cevap vermediği belirtildi. Napoli'yle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marko Rog, tüm kulvarlarda 37 maçta Mavi formayı giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. (Güneş)
Bonservissiz olursa Adem Büyük
Yerli oyuncu sayısında sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu doğrultuda en az 3 futbolcu alacak. Teknik direktör Fatih Terim, hücum bölgesinde tam bir joker olan Adem'i takıma kazandırmayı planlıyor. Malatyaspor'dan bonservisini almaya çalışan Adem, bu sıkıntıyı çözerse yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon Galatasaray formasını terletecek.
Emre Akbaba, anlayış bekliyor
Bu sezon en büyük çıkış gösteren oyuncuların başında gelen Alanyasporlu Emre Akbaba transferin gözdesi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la adı anılıyordu. Ancak bonservis ücretinin 6 milyon avro civarındaki seyri Emre'nin reytingini düşürmüştü. Millî Takım'a da yükselen genç futbolcu yönetimle görüşüp gönlünün Galatasaray'da olduğunu söyledi ve anlayış gösterilmesini talep etti.
Trezeguet için taktik değişti
Galatasaray, Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Mahmoud Hassan Trezeguet için taktik değiştirdi. Kasımpaşa ile 2 kez görüşüp olumsuz yanıt alan ve "5 milyon Euro'yu getirin, alın" cevabıyla karşılaşan Sarı-Kırmızılı Yönetim, Trezeguet için 3 milyon Euro artı Tolga Ciğerci'yi önerdi.
Ahmed Musa'da son durum
Galatasaray golcü transferinde sona yaklaştı. Leicester City'nin Nijeryalı forveti Ahmed Musa cephesinden sarı kırmızılı kulüple ilgili flaş açıklamalar geldi. Ahmed Musa'nın menajeri D'avila, Galatasaray ile görüştüklerini doğruladı ve Galatasaray'a transferinin mümkün olduğunu söyledi ancak Musa'nın Dünya Kupası'ndaki performansı transferi zora sürüklüyor.
Amr Warda'ya Terim onay verdi
Dünya Kupası'ndaki performansıyla Galatasaray'ın dikkatini çeken Mısır'ın sol kanat oyuncusu Amr Warda için önümüzdeki günlerde girişim başlayacak. Bonservisi Yunan ekibi PAOK'ta bulunan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Atromitos'ta kiralık geçirmiş ve ligde 8 gol atmıştı. Sol kanat oynamasının yanı sıra forvet arkası ve santrfor olarak da oynayabilen yetenekli futbolcunun transferine teknik direktör Fatih Terim yeşil ışık yaktı. Galatasaray bu transferde daha önce yine PAOK'tan Garry Rodrigues'i transfer ettiği için aradaki yakın ilişkilere güveniyor.
Aymen Abdennour gündemde
Manchester City'nin, Belçikalı futbolcunun 1 kez daha kiralanmasına sıcak bakmaması sonrasında gündemdeki isim Aymen Abdennour. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Tunuslu futbolcu için girişimlere başlıyor. Valencia'nın kadrosunda düşünmediği ve geçen sezon Marsilya'ya kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle 1 yıl daha mukavelesi olmasına rağmen İspanya'ya dönme kararı aldı. G.Saray da aynı formülle transferi sonlandırmaya çalışacak.
Modou Kara Mbodj
Sarı-Kırmızılılar, Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen Serigne Modou Kara Mbodj'u mercek altına aldı. Anderlecht'in 2015'te 3 milyon euroya Genk'ten aldığı 28 yaşındaki 1.92 metre boyundaki Senegalli'nin Cim-Bom'a sıcak baktığı öğrenildi. Kulübüyle 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi olan Mbodj'un bonservisi için Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ve Belçika Kulübünün cevabını beklediği vurgulandı
Nagatomo'nun eli kulağında
Geçen sezonun devre arasında Inter'ten kiralanan ve tam isabet sağlanan Yuto Nagatomo'da işlem tamam. Bir süredir kulübü Interi ile bonservis pazarlığında olan Galatasaray yönetiminin hedefine ulaştığı ve Japon oyuncunun tapusunu aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Nagatomo için İtalyan ekibine 3 milyon avro ödeyecek. Resmî açıklamanın bugün yarın yapılması bekleniyor.
Sinan Gümüş'e zam
Galatasaray'dan 600 bin Euro kazanan Sinan Gümüş zam bekliyor. Genç yıldızın menajeri ile Sarı-Kırmızılı yönetim masaya otururken daha önce teklif edilen 1 milyon Euro, yıllık 5.5 milyon TL olarak revize edildi. Sinan'ın menajerine ayrıca bunun son teklif olduğu ve artık Türk oyunculara döviz kuru üzerinden sözleşme verilmeyeceğinin bildirildiği öğrenildi.
Gomis çok mutlu
Arkadiusz Milik transferinde bunlar yaşanırken, takımdaki geleceği merak edilen ve menajerliğini Etienne Mendy'den alıp Pierre Frelot'a veren Bafetimbi Gomis konusunda net bir açıklama geldi. Yılda 3 milyon 350 bin Euro kazanan Fransız yıldızın, maaşına zam istediği, Çin'den 7 milyon Euro'luk teklif aldığı iddia ediliyordu. Ancak iddialara Frelot'tan cevap geldi. Fransız menajer Canal Football kanalına "Gomis, İstanbul'da çok mutlu. Kariyerindeki ilk şampiyonluğun keyfini çıkarıyor. Gelecek sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi için hazırlık yapıyor. Kulüp ile bazı görüşmelerimiz var ama aşılmayacak sorunlar değil" ifadelerini kullandı.
Denayer için kritik tarih 29 Temmuz
Galatasaray yönetiminin yeniden kiralık olarak kadroya katmak istediği Jason Denayer konusunda süreç uzayacak. Manchester City kulübü, Guardiola'nın kadrodaki tüm futbolcuları ABD kampına götüreceğini ve 29 Temmuz'da bitecek kamp sonrası transfer konusunun netlik kazanacağını bildirdi.
Tarık Çamdal diretiyor, gitmiyor
Süper Lig'de tek bir maç dahi oynamadan yaklaşık 1.5 milyon Euro'luk garanti ücret alan Tarık Çamdal, yönetimin 'kulüp bul' çağrısına rağmen teklif getirebilmiş değil. 1 sene daha mukavelesi kalan Tarık'a kimsenin 300 bin Euro'nun üzerinde bir rakam önermediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Tarık için 2014'te Eskişehirspor'a tam 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.
Yasin Öztekin'in gözü Fatih Terim'de
Galatasaray'daki mukavelesi sona eren ve bir süredir menajeri Ahmet Bulut'la kendisine kulüp arayan Yasin Öztekin'in gözü, Fatih Terim'de. Sarı-Kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha sahne almak isteyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisine yıllık 1.2 milyon Euro'nun üzerinde bir kontrat teklifi yapılması halinde kabul edecek. Yasin ve menajerinin bu nedenle görüşmeleri ağırdan aldığı da gelen haberler arasında.
Eren Derdiyok ve Tolga'da sorun maaşlar
Gönderilmek istenen Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'de en büyük sorun her zamanki gibi ücretleri. Tolga kalırsa bu sezon 2 milyon euro (Yaklaşık 11 milyon TL), Eren Derdiyok ise 2 milyon 150 bin euro (11.6 milyon TL) sabit transfer ücreti alacak. İki oyuncuyu da isteyen kulüpler var ancak bu paraların yarısını bile vermedikleri için gitmeye istekli değiller.
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